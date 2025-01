Flamengo oficializa a contratação do lateral-direito Danilo

A- A+

O Flamengo formalizou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Danilo. O jogador de 33 anos desembarcou no Rio na noite de terça-feira, realizou os exames médicos e assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2026.



Seja bem-vindo, Danilo! Que você tenha muito sucesso com o Manto Sagrado! #DaniloÉDoMengão pic.twitter.com/sJl6x57b2y — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2025

O atleta é o segundo reforço que o técnico Filipe Luís recebe para a atual temporada. Antes dele, a diretoria trouxe o atacante Juninho, ex-Qarabag, para ocupar a vaga deixada por Gabigol.



Como o titular Wesley tem sido alvo de várias investidas do exterior, Danilo chega para ser uma boa alternativa para o setor defensivo.

Ele vai usar a camisa 13 e a sua apresentação oficial está agendada para esta quinta-feira, no Maracanã, antes da partida contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca.



Presente nas duas últimas Copas do Mundo com a seleção brasileira, Danilo retorna ao País depois de 13 anos de Europa.

O atleta tinha contrato com a Juventus até o meio do ano, mas entrou em um acordo com a diretoria do clube italiano e conseguiu a rescisão.



Com um currículo marcado por grandes passagens por clubes da Europa, o lateral-direito deixou o Santos em 2012 e defendeu equipes do porte do Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus.



Após o jogo desta quinta pelo Estadual, o Flamengo, tem a sua primeira decisão de título já neste domingo. A agremiação rubro-negra enfrenta o Botafogo, em Belém, pela Supercopa Rei 2025.

