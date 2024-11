GP do Brasil 2025 inicia venda de ingressos; preços variam de R$ 465 até quase R$ 20 mil

A- A+

A Fórmula 1 informou que a venda de ingressos para o Grand Prix de São Paulo, em 2025, foi aberta nesta segunda (11), a partir das 12h. A etapa brasileira está marcada para acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro, novamente em Interlagos, em São Paulo, com 10 tipos de setores diferentes disponíveis ao público.

Os ingressos para o GP variam de R$ 465 (setor mais barato e meia entrada) até R$ 19.300, no acesso VIP (Grand Prix Club). As informações estão disponíveis no site da bilheteria oficial do GP.

A venda é limitada em até quatro entradas por CPF. Os ingressos na bilheteria física serão disponibilizados somente a partir de 31 de outubro de 2025. Em 2024, o GP do Brasil reuniu 291 mil espectadores em São Paulo. O Autódromo de Interlagos, inclusive, renovou a parceria com a Fórmula 1 até 2030.

