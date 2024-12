A- A+

Natação Guilherme Caribé é prata no Mundial de Natação em Piscina Curta e garante 1º pódio do Brasil Esta foi a primeira vez que Caribé subiu em um pódio de mundial

A natação brasileira conquistou, nesta quinta-feira, a primeira medalha no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), disputado e, Budapeste, na Hungria. Guilherme Caribé ficou em segundo lugar nos 100 metros livre.



Esta foi a primeira vez que Caribé subiu em um pódio de mundial. Ao nadar a prova em 45s47, Caribé ganhou a medalha de prata e estabeleceu o novo recorde sul-americano. O ouro foi para o norte-americano Jack Alexy e o bronze para Jordan Crooks, das Ilhas Cayman.

O Brasil colecionou outros recordes sul-americanos. Nos 100m medley, Caio Pumputis e Fernanda Celidônio estabeleceram as novas marcas do continente: 51s76 e 59s58, respectivamente. Caio garantiu vaga na final da prova, enquanto Leonardo Santos, que também disputou os 100m medley, finalizou em 12º. Fernanda Celidonio foi a 15ª.



O revezamento 4x200m livre também conseguiu um recorde sul-americano. Maria Fernanda Costa, Gabrielle Roncatto, Fernanda Celidonio e Letícia Fassina Romão terminaram a prova eliminatória em 7min47s97. Na final, o quarteto melhorou ainda mais a marca (7min46s76) e terminou na 8ª colocação.



Outros resultados

Nos 50 metros costas, Guilherme Basseto parou nas semifinais com o tempo de 23s30, enquanto Nick Albiero foi à final dos 200m borboleta e terminou na 7ª colocação com 1min50s97.

Veja também

Futebol Preparadores do Náutico explicam processo de integração do trabalho com a chegada de novos atletas