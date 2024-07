Holanda vence Romênia e vai às quartas de final da Eurocopa

A- A+

A Holanda se classificou para as quartas de final da Eurocopa ao vencer a Romênia por 3x0 nesta terça-feira (2), em Munique, num jogo em que o atacante Cody Gakpo foi decisivo, com um gol e uma assistência.

Depois de Gakpo (20') abrir o placar no primeiro tempo, a 'Oranje' do técnico Ronald Koeman selou a vitória com mais dois gols de Donyell Malen na reta final (83' e 90'+3).

Sem brilhar na fase de grupos, a seleção holandesa mostrou por que é uma das grandes do continente diante da Romênia, que se despede do torneio depois de terminar na liderança do Grupo E.

"Estivemos totalmente presentes desde o início do jogo, talvez isso tenha feito a diferença. Acho que estudamos bem o adversário", analisou Koeman, campeão da Euro como jogador em 1988.

Show de Gakpo

A vitória da Holanda veio com um show de Cody Gakpo, que agora é o artilheiro da Eurocopa com três gols, ao lado do alemão Jamal Musiala, do georgiano Georges Mikautadze e do eslovaco Ivan Schranz.

Eleito o melhor em campo, o atacante do Liverpool poderia ter feito dois contra a Romênia, mas o segundo gol (63') foi corretamente anulado por impedimento.

Minutos depois, no entanto, fez uma jogada brilhante na área, deixando um defensor romeno para trás e passando a bola para Donyell Malen fazer o segundo da Holanda.

Quarter-finalists confirmed



Who are you backing to go all the way?#EURO2024 pic.twitter.com/SHwKaqpd01 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024

Malen, que havia entrado no segundo tempo, mostrou que a 'Oranje' tem muitos recursos ofensivos, fazendo o gol mais bonito do jogo em um contra-ataque nos acréscimos.

"Mostramos uma boa reação em relação ao jogo anterior. Precisávamos disso e demos um passo na direção certa. Houve de tudo, agressividade, intensidade, defesa em equipe", disse Gakpo após a partida.

A Holanda, que costuma render melhor na Copa do Mundo do que na Euro, volta às quartas de final do torneio continental pela primeira vez desde 2008, quando foi eliminada nessa fase pela Rússia.

Após a derrota, o técnico da Romênia, Edward Iordanescu, preferiu ver o copo meio cheio: "Tentamos surpreender os holandeses e funcionou" até os 20 minutos.

"Há aspectos positivos que podem nos inspirar para o futuro", concluiu.

Netherlands versus Türkiye in Berlin #EURO2024 pic.twitter.com/wkVZA21ET0 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024

Veja também

Futebol Zagueiro faz dois, Turquia segura pressão da Áustria e encara a Holanda nas quartas da Eurocopa