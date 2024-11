Ingressos caros deixam setor vazio em jogo da seleção brasileira na Fonte Nova

A- A+

Para além das estrelas do futebol dentro de campo, um outro fator chamou atenção durante a partida entre Brasil e Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 na Fonte Nova, em Salvador: um setor do estádio praticamente vazio, destoando do bom público em outros setores.

O motivo? O valor salgado dos ingressos para a partida. Uma entrada para o setor que chamou atenção pela pouca presença de público custava R$600. O ingresso mais barato para a partida custava R$100.

Após o fiasco dos muitos assentos vazios na Fonte Nova, a CBF afirmou que só jogará em estados e com empresas promotoras de evento que permitam a ela participar da precificação dos ingressos.





A entidade afirma que confiou na avaliação feita pela empresa que organizou o jogo em Salvador. A única exigência posta foi a venda de ingressos solidários. Foram 12 mil entradas a R$ 100 (meia) mediante a entrega de dois quilos de alimento. Esta ação em específico foi considerada um sucesso, obtendo a arrecadação de 24 toneladas.



Nas redes sociais, internautas também mostraram o descontentamento com o alto preço dos ingressos para a partida em Salvador e com o setor esvaziado.

Muitos espaços vazios na Arena Fonte Nova para Brasil x Uruguai. O preço dos ingressos variava de R$ 100 a R$ 800.



