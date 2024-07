Irã pede que atletas israelenses sejam proibidos de participar dos Jogos de Paris

A- A+

O Irã pediu, nesta terça-feira (23), que os atletas israelenses sejam proibidos de participar dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam esta semana, por causa da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas, na Faixa de Gaza.

O comunicado foi publicado pelo Ministério das Relações Exteriores do país.

Os atletas israelenses "não merecem estar presentes nos Jogos Olímpicos de Paris devido à guerra contra os inocentes de Gaza", disse o Ministério na rede X.

O Irã não reconhece Israel e proíbe qualquer contato entre atletas iranianos e israelenses.

"Anunciar a recepção e proteção da delegação do regime terrorista sionista do apartheid apenas significa dar legitimidade aos assassinos de crianças", acrescenta a mensagem, com a legenda #BanIsraelFromOlympics.

O governo francês reafirmou na segunda-feira (22) que a delegação israelense é "bem-vinda" e que a proteção dos atletas será garantida por uma unidade de elite da gendarmaria nacional.

Em fevereiro, a Federação Iraniana de Futebol pediu à Fifa que suspendesse a Federação Israelense por causa da guerra em Gaza.

No ano passado, um halterofilista iraniano foi banido por apertar a mão de um atleta israelense durante uma competição na Polônia.

Em 2021, o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, instou os atletas a "não apertar a mão de um representante do regime criminoso [israelense] para obter uma medalha".

Veja também

Adeus Andy Murray, lenda do tênis e bicampeão olímpico, anuncia aposentadoria em Paris