Jogo entre Recife Vôlei e Irati-PR é adiado pela CBV

O jogo entre Recife Vôlei e Irati-PR, pela sexta rodada da Superliga Feminina 2024/25, foi adiado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O confronto estava marcado para o domingo (19), a partir das 18h, no ginásio Agostinho Zarpellon Junior, o Batatão, em Irati. A nova data para o duelo ainda não foi definida.

Com o adiamento da partida, o Recife Vôlei volta às quadras na próxima sexta-feira (24), para enfrentar o Natal-RN, no Geraldão, às 20h.

Os ingressos custam a partir de R$ 5,00 e estão à venda na plataforma Ticket Simples.



Campanha do Recife Vôlei na Superliga B

O Recife Vôlei ocupa a 10ª posição da tabela, com quatro pontos. A equipe pernambucana disputa a sexta rodada do torneio com dois jogos a menos, já que o duelo contra o Ascade-DF, antes marcado para o fim de dezembro foi adiado para o dia 24 de fevereiro, no Geraldão.

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase.

Passam para os playoffs as oito primeiras equipes. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.



Ingressos:

- Individual - Social : R$ 5,00 + 1 kg de alimento não perecível

- Individual - Inteira: R$ 30,00

- Individual - Meia: R$ 15,00

