SAÚDE José Mourinho passará por cirurgia em Portugal em meio à pressão no Fenerbahce Técnico do Fenerbahçe passará as festas de final de ano com a família e retornará à Turquia nos primeiros dias de 2025

O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, deixou Istambul, neste sábado, por causa de "um problema de saúde", de acordo com a imprensa turca. O comandante passará por um procedimento cirúrgico em Portugal para a retirada da vesícula, procedimento simples e de rápida recuperação, segundo o jornal português "A Bola". Assim, ele passará as festas de final de ano com a família e retornará à Turquia nos primeiros dias de 2025.

Mourinho aproveitou a pausa de duas semanas da Superliga turca para realizar a cirurgia. Ele deu uma semana de folga para os atletas, já que o seu time só volta a campo em 5 de janeiro, contra o Hatayspor. Os jogadores estrangeiros também já deixaram Istambul.

A viagem acontece em um período delicado do treinador português no comando do Fenerbahçe. Ele tem sido pressionado pela torcida e pela direção por causa dos resultados recentes do clube. Com o empate por 1 a 1 com o Eyupspor, na sexta-feira, a equipe pode ver o rival, Galatasaray, disparar na liderança da Superliga se vencer o Kayserispor neste domingo. O Galatasaray soma 41 pontos, em 15 jogos, enquanto o Fenerbahçe é vice-líder, com 36, em 16 duelos.

Na Liga Europa, a situação não é melhor. Com uma campanha irregular, o clube turco ocupa a 21ª posição, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, e corre o risco de ficar fora da fase eliminatória.

O relacionamento de Mourinho com os jogadores também deteriorou com os maus resultados recentes da equipe. Após o empate com o Eyupspor, o português se isentou da culpa pelo futebol ruim apresentado e cobrou publicamente os seus comandados.

"Os jogadores deviam dar mais. Algumas coisas são difíceis na Turquia. Os jogadores que estão aqui há muito tempo, têm de se adaptar. Os recém-chegados também", criticou Mourinho. "Oferecemos o melhor aos jogadores nos treinos, eles têm de dar mais. Não vai ser uma folga feliz para mim, a forma como será para os jogadores dependerá da mentalidade deles."

