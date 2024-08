A- A+

Olimpíadas Juiz da derrota de Bia Ferreira nos Jogos de Paris é afastado por suspeita de corrupção Yermek Suiyenish foi o árbitro do embate entre a brasileira com Kellie Harrington, na semifinal das Olimpíadas

Dois juízes do boxe que estiveram nas Olimpíadas de 2024 foram afastados por suspeita de corrupção. Alisher Altayev e Yermek Suiyenish, ambos do Cazaquistão, foram responsáveis pela supervisão de mais de cinquenta lutas nos Jogos de Paris e foram retirados temporariamente do quadro de arbitragem antes do fim das competições.

Suiyenish, um dos juízes envolvidos no caso, apitou a luta da brasileira Bia Ferreira na semifinal, em que foi derrotada para irlandesa Kellie Harrington. A informação foi primeiramente publicada pelo o jornal britânico The Times.

Os dois arbitraram 46 lutas nas Olimpíadas e foram afastadas no dia 4 de agosto. Um relatório feito antes do início dos Jogos já apontava que Altayev tinha um "alto risco" para corrupção, enquanto Suiyenish era "risco médio". Eles foram liberadas para supervisionar diversos duelos nos Jogos, mesmo com o documento tendo sido enviado ao Comitê Olímpico Internacional (COI) antes da competição.

Altayev e Suiyenish não são os únicos suspeitos de corrupção. As investigações também apontam que mais nove juízes do boxe podem ter participado de atos nos Jogos. O COI e a Federação Internacional da modalidade ainda não se manifestaram sobre o caso.

Três anos após conquistar a prata em Tóquio-2020, a Bia Ferreira voltou a perder para a irlandesa Kellie Harrington, num combate muito equilibrado válido pela semifinal da categoria até 60kg. Como o boxe não tem disputa pelo terceiro lugar, a brasileira já havia garantido uma medalha de bronze, antes mesmo de ter entrado no ringue.

