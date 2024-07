A- A+

Olimpíadas Olimpíadas: com decisão polêmica da arbitragem, Luiz Oliveira é eliminado no boxe Brasileiro foi derrotado pelo americano Jahmal Harvey, na categoria peso-pena (até 57kg)

Não foi desta vez que o brasileiro Luiz Oliveira conseguiu repetir o feito do avô, Servílio de Oliveira, e também levar uma medalha olímpica no boxe. Nesta quarta (31), o boxeador foi derrotado pelo norte-americano Jahmal Harvey, na categoria peso-pena (até 57kg), em decisão polêmica da arbitragem (3x2).

Harvey já havia derrotado Oliveira na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, ficando com o ouro. Na luta válida pela Olimpíada de Paris 2024, o brasileiro saiu revoltado com a decisão da arbitragem e saiu do ringue logo após o anúncio da derrota.

