Dono mais jovem de time de futebol, Mbappé tentou comprar o Mônaco, mas achou caro, diz jornal

A- A+

Antes de se tornar o dono de time mais jovem do mundo, ao acertar a aquisição de participação majoritária do SM Caen, Kylian Mbappé mirava outro clube: o Mônaco, que o revelou para o futebol. O astro do Real Madrid acabou formalizando em setembro a compra do clube da segunda divisão francesa — no qual chegou a fazer testes quando pequeno — depois de ver o preço do objetivo inicial.



As informações são do jornal As, da Espanha. Segundo o diário, o atleta de 25 anos e seu fundo de investimentos, o Coalition Capital, chegaram a sondar o Mônaco depois que o clube do Principado anunciou estar à venda, na temporada passada.

O grupo empresarial familiar do capitão da seleção francesa chegou a estudar os custos da operação, mas chegou à conclusão de que eram altos demais. O valor envolvido na transação não foi detalhado.

O jogador descartou a ideia de comprar o Mônaco, onde atuou entre 2013 e 2015, pela onerosidade do negócio, e passou a analisar outras possibilidades de investimento. Foi aí que entrou no caminho do jogador o SM Caen, um time com tradição na Ligue 1 que busca investidores para tentar voltar à elite do futebol francês.

A mãe de Mbappé, Fayza Lamari, manda-chuva em suas empresas, viajou para a Normandia para aprofundar as negociações. O craque pagou 15 milhões de euros por 80% do Caen.

De acordo com o jornal As, comprar o Mônaco ainda é um objetivo "a longo prazo" de Mbappé. O clube ainda busca investidores. Circulam rumores de que empresários da Arábia Saudita estariam dispostos a iniciar um projeto milionário no Principado, mas ainda não teriam aberto negociações com o atual proprietário, Dmitri Rybolovlev.







Veja também

Futebol Conheça o Clube Laguna SAF, o primeiro time vegano do Brasil