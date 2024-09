A- A+

US Open Medvedev atropela português Nuno Borges e vai às quartas do US Open O tenista russo deve enfrentar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, na próxima fase

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, atropelou o português Nuno Borges (N.34) nesta segunda-feira (2) e se classificou para as quartas de final do US Open, fase em que poderá ter pela frente o líder do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner.

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-1 e 6-3, em uma hora e 51 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

O russo, presente nas quartas de final pela quinta vez desde 2019, é o único ex-campeão do torneio que segue vivo na disputa, depois das surpreendentes eliminações precoces de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

"Tive muito sucesso aqui. A última vez que perdi nas oitavas de final foi contra você, não foi? Grandes lembranças", disse Medvedev ao ser entrevistado na quadra pelo australiano Nick Kyrgios, seu algoz na edição de 2022.

"Adoro Nova York. Este é o meu torneio e minha cidade favoritos para jogar", ressaltou.

Borges, que até este ano nunca havia passado de uma segunda rodada em Grand Slams, não foi páreo para o avassalador jogo em quadra rápida de Medvedev, que mais uma vez foi muito eficiente no saque e na devolução.

O tenista russo, campeão do US Open em 2021 e finalista em 2019 e 2023, só perdeu um game nos dois primeiros sets, que fechou em apenas 58 minutos.

Borges teve uma tímida reação ao conseguir uma quebra no início da terceira parcial, mas perdeu o ritmo depois que uma queda do sistema de arbitragem eletrônica interrompeu os jogos em Flushing Meadows por cinco minutos.

Com a partida reiniciada, Medvedev selou a classificação sem dificuldades e agora espera o resultado do duelo entre Sinner e o americano Tommy Paul, que se enfrentam no último jogo desta segunda-feira, para conhecer seu próximo adversário.

"Vou acompanhar o jogo, mas talvez só até meia-noite. Vamos ver até que horas eles vão jogar, pode ser longo", previu. "Paul está jogando muito bem e com Jannik tivemos grandes batalhas. Se eu o enfrentar será um jogo muito físico".

