Milan vence Inter de virada e conquista Supercopa da Itália

O Milan, que perdia por dois gols, superou sua grande rival Inter de Milão, que vinha de três títulos consecutivos da Supercopa da Itália, e venceu de virada por 3x2 na final da edição de 2024, nesta segunda-feira (6), em Riad, na Arábia Saudita.

A Inter, campeã em 2021, 2022 e 2023, parecia sem grandes dificuldades rumo ao tetra graças ao capitão argentino Lautaro Martinez, que abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2), e a Mehdi Taremi, titular no lugar de Marcus Thuram, no início da segunda etapa (47').

Mas como já havia feito na semifinal contra a Juventus, que vencia por 1x0 antes de da virada para 2x1, o Milan mostrou uma cara completamente diferente após o intervalo.

Théo Hernandez deu esperança aos 'rossoneri' numa cobrança de falta direta e bem colocada (52'). A equipe comandada pelo técnico Sérgio Conceição levou a melhor e empatou graças ao atacante americano Christian Pulisic já na reta final (80').

O treinador português, que chegou ao Milan no dia 30 de dezembro para substituir o compatriota Paulo Fonseca, encerrou os dois primeiros jogos com vitórias sobre Juventus e Inter.

E Tammy Abraham garantiu o título nos acréscimos (90'+3) para o time rossonero.

"Vimos um grupo com fome, um time que não desistiu em nenhum momento", comemorou Pulisic.



Oitavo título para o Milan

A Inter, atual campeã da Serie A, onde está em terceiro lugar, atrás de Napoli e Atalanta, ficou sem o meio-campista turco Hakan Calhanoglu devido a uma lesão muscular sofrida antes do intervalo, e o albanês Kristjan Asllani entrou em seu lugar.

Este é o oitavo título dessa competição na história do Milan, que fica a um passo do recorde da Juventus (9). Além disso, o time 'rossonero' encerra um jejum que vinha desde 2016 e se iguala ao vizinho na lista de campeões.

"Temos que parabenizar o Milan e o seu goleiro Mike Maignan, que foi decisivo. Eles merecem a vitória", reconheceu o treinador da Inter, Simone Inzaghi.

O Milan, que não faz uma grande campanha no Campeonato Italiano (é atualmente o 8º, a 17 pontos da liderança, com dois jogos a menos) não levantava um troféu desde que conquistou a Serie A em 2022.

A Supercopa da Itália, que existe desde 1988, foi disputada pela quinta vez na Arábia Saudita. A competição era antes disputada com duelo único entre duas equipes, mas desde 2023 adotou o formato de torneio curto entre quatro equipes, incorporando também os vice-campeões da Serie A e da Copa da Itália.



Os seis últimos campeões da Supercopa da Itália:

2024: Milan

2023: Inter de Milão

2022: Inter de Milão

2021: Inter de Milão

2020: Juventus

2019: Lazio

