MMA MMA: Goiana Vale Tudo realiza sua 5ª edição com entrada solidária Evento acontece na noite do próximo dia 19, na Quadra Municipal de Goiana

No dia 19 de outubro, o Goiana Vale Tudo chega à sua 5ª edição, na Quadra Municipal do município de mesmo nome. Neste ano, o evento terá como luta principal o embate entre Renan Pereira (Pitbull) e Emanuel Dias (Wolverine), na disputa do cinturão da categoria até 84kg. O GVT acontece das 18h às 02h.

Além dos confrontos no octogono, a noite será marcada pela arrecadação de alimentos para famílias em vulnerabilidade social.

Com o apoio da Prefeitura de Goiana e da Secretaria Municipal de Esportes, o Goiana Vale Tudo une esporte e responsabilidade social, oferecendo ingressos em troca de doações de alimentos.

Para as arquibancadas, a entrada será trocada por 2kg de alimento, cadeiras VIP por três enlatados, e mesas para quatro pessoas por uma cesta básica. Os alimentos serão distribuídos pelo próprio presidente do evento, Anivaldo José, e sua equipe, criando uma conexão direta entre a comunidade e o esporte.

A luta principal é protagonizada por Renan Pereira, um atleta que recentemente passou por um mal-entendido judicial, no qual foi inocentado após esclarecimentos.

"Com o apoio do presidente Anivaldo e de outras testemunhas, a justiça foi feita, e agora estou 100% focado na minha carreira. Estou pronto para conquistar esse cinturão e ir ainda mais longe no MMA", declarou Renan.

O presidente do Goiana Vale Tudo, Anivaldo José (Adir), destacou a importância do evento para o crescimento do MMA na região. "Nosso objetivo é movimentar o cenário esportivo local e proporcionar aos atletas uma oportunidade de crescer, talvez até alcançar eventos maiores como o Jungle Fight", afirmou Adir.

Anivaldo José também anunciou a criação de um dos maiores centros de treinamento de Goiana, o Centro de Treinamento GVT Goiana, que abrirá em breve. De segunda a sexta-feira, o centro oferecerá aulas gratuitas para crianças, adolescentes e crianças com autismo, das 8h às 17h. No período noturno, a academia funcionará para o público geral, dando suporte ao desenvolvimento de novos talentos.

Além da luta principal, o evento contará com uma co-luta feminina de destaque, onde Ingrid Silva enfrentará Mayara Cangaceira pelo cinturão da categoria até 52kg, mostrando a força das mulheres no MMA.

