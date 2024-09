A- A+

Esportes Modalidade venerada por milhões de brasileiros: conheça a formas de poker praticadas no Brasil Competidores de vários lugares do mundo passaram a fazer mentoria online com alguns dos melhores profissionais do Brasil

O que era considerada uma modalidade de nicho até o início da década de 2000 em nosso país, acabou se transformando em um esporte da mente de cartas que conquistou uma verdadeira multidão de entusiastas nos últimos anos.

Praticado por sete milhões de brasileiros, segundo a Confederação Brasileira de Texas Hold'em (CBTH), o poker é uma paixão nacional e se desenvolveu em diferentes frentes no país, com destaque para as formas de disputa ao vivo, online e por equipes; como veremos logo a seguir.

Poker ao vivo (presencial)

O poker ao vivo é uma modalidade na qual as partidas acontecem pessoalmente, em uma mesa e com cartas físicas — ao contrário do poker online, que é disputado via computador ou dispositivo móvel. A forma presencial é praticada desde meados do século XIX, quando o poker se expandiu pelo território norte-americano, através de colonos franceses que migraram para os Estados Unidos.

Já no que diz respeito ao nosso país, o poker ao vivo ganhou força no século XXI. E isso se deve a muitos fatores, dentre eles, a criação do Brazilian Series of Poker (BSOP) — o Campeonato Brasileiro de Poker.

Série de torneios realizada desde 2006, o BSOP é o maior circuito de poker da América Latina e um dos principais a nível global, atraindo competidores profissionais e recreativos de todos os cantos do país.

Anualmente, o Brazilian Series of Poker organiza várias etapas por temporada e leva essa modalidade de cartas a diversos locais para disputas no mais alto nível e com estrutura de primeiro mundo, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento do poker no Brasil.

Poker online

A modalidade online de poker no Brasil está entre as mais prestigiadas no mundo digital das cartas. Flexível e amplamente acessível para todos os níveis de jogadores, o poker online se tornou uma febre em nosso país.

Para se ter ideia da forte representatividade do poker nacional a nível global, no campeonato mundial de poker online (WCOOP) 2023 tivemos 80 vitórias de brasileiros na competição mais importante do calendário internacional competitivo da modalidade.

Sendo que o Brasil não só foi a nação com maior número de títulos conquistados na referida edição do campeonato mundial, como também estabeleceu um novo recorde de triunfos de países em uma mesma edição de WCOOP.

Com tantos resultados expressivos conquistados nos últimos anos a nível global, o Brasil se tornou internacional no quesito escola de poker. Dessa maneira, nos últimos anos, competidores de vários lugares do mundo passaram a fazer mentoria online com alguns dos melhores profissionais de nosso país.

Match Poker (poker por equipes)

Disputado no padrão de “No Limit Texas Hold 'Em”, o Match Poker é uma modalidade que foca exclusivamente nas habilidades e tomadas de decisões dos jogadores, através de uma metodologia de pontuação criada para reduzir a porcentagem de aleatoriedade em uma partida. É um jogo de equipes, no qual os times utilizam tablets com software especializado.

Um dos países mais fortes nesse tipo de jogo, é importante ressaltar que o Brasil é uma das 50 nações filiadas a International Match Poker Federation (IFMP), tendo participado de um Campeonato Mundial de Match Poker ocorrido em Londres, em 2012. Na ocasião, liderado pelo craque André Akkari, a equipe conquistou um belíssimo resultado e ficou com a segunda colocação no Mundial — foi superada pela Alemanha.

Match Poker pode se tornar modalidade olímpica no futuro?

Nos últimos anos, surgiram vários rumores acerca de o Match Poker se transformar em modalidade olímpica. E o que aqueceu ainda mais esse assunto foi o fato da Global Association of International Sports Federations (GAISF) incluir a modalidade dentro da família olímpica, dando ao Match Poker o status de esporte a ser observado.

Foto de Hansjörg Keller na Unsplash

Em síntese, isso significa que a Associação Olímpica e as federações esportivas mundiais passaram a monitorar o aspecto competitivo da modalidade. Sendo esse o primeiro passo para incluir o esporte entre as disciplinas olímpicas.

Todavia, ainda não há uma previsão oficial do Comitê Olímpico Internacional para uma eventual entrada do Match Poker nos Jogos Olímpicos. Mas, uma coisa é certa: não será em Los Angeles 2028, a próxima sede das Olímpiadas.

Por fim, caso a modalidade venha a fazer parte do quadro olímpico oficial em alguma oportunidade no futuro, o Brasil certamente estará no rol dos favoritos para a conquista de medalha — tanto no Match Poker masculino, quanto no feminino.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

homenagem Harry Kane recebe homenagem por seu 100º jogo pela Inglaterra