Na estreia de Pedro Lima na Premier League, Wolverhampton perde para o Nottingham Forest

A estreia de Pedro Lima não foi a dos sonhos, para o ex-lateral do Sport. Grande surpresa da Premier League, o Nottingham Forest continua sonhando com o título após derrotar, nesta segunda-feira (6), o Wolverhampton por 3x0 fora de casa, obtendo assim a sexta vitória consecutiva no campeonato inglês, em que é agora o terceiro colocado, a seis pontos do líder Liverpool.

Em 20 jogos disputados, o time comandado pelo técnico português Nuno Espírito Santo soma 12 vitórias, mais do que equipes como Arsenal, Manchester City e Chelsea. Apenas o Liverpool tem um número de triunfos maior (14 em 19 jogos).

Com 40 pontos, o Forest está empatado com o Arsenal (2º), que o supera no saldo de gols.

E no dia 14 de janeiro haverá uma emocionante partida Forest-Liverpool no City Ground, em Nottingham, no confronto de maior destaque da 21ª rodada.

Pedro Lima não conseguiu ajudar o Wolverhampton a vencer em sua estreia na Premier League - BEN STANSALL/AFP

Nesta segunda-feira, no Molineux Stadium, em Wolverhampton, o Forest abriu o placar por meio do capitão Morgan Gibbs-White logo aos 7 minutos. No fim do primeiro tempo (44'), o atacante neozelandês Chris Wood aumentou a vantagem, após uma boa assistência de Callum Hudson-Odoi.

Já nos acréscimos (90'+4), o nigeriano Taiwo Awoniyi, que havia acabado de entrar em campo, marcou o terceiro completando um bom contra-ataque.

Os 'Wolves' permanecem na 17ª colocação, logo acima da zona de rebaixamento. O time só está à frente do Ipswich (18º) graças ao saldo de gols.

