Futebol Confira como foram as estreias do Náutico no Pernambucano nos últimos 20 anos Timbu inicia temporada 2025 enfrentando o Petrolina, sábado (11), nos Aflitos, pela abertura do Estadual

Mais um Campeonato Pernambucano está prestes a começar e o primeiro desafio do Náutico no torneio será sábado (11), contra o Petrolina, nos Aflitos. Iniciar bem a temporada e, especificamente, a competição pode demonstrar um possível rumo certo do trabalho e trazer mais confiança ao torcedor. Mas como tem sido o desempenho do Timbu nas estreias do Estadual?

Estatística

A Folha de Pernambuco fez um levantamento das estreias do Náutico no Campeonato Pernambucano dos últimos 20 anos. De 2005 para cá, a equipe já teve temporada começando com goleada, tropeço diante dos times do interior e clássicos contra Santa Cruz e Sport.

Ao todo, foram 20 jogos de estreia, com oito vitórias, seis empates e seis derrotas, somando um aproveitamento de 50%. O melhor resultado foi um 5x0 aplicado diante do Central, nos Aflitos. Os piores foram todos tropeços por um gol de diferença nos embates perante Serrano (por 1x0, em 2005 e 2008), Ypiranga (2x1, em 2007), Vera Cruz (1x0, em 2010) e Central (por 2x1, em 2019 e 2023).

No recorte, o Náutico disputou 11 jogos como mandante, mantendo-se invicto. Foram sete vitórias e quatro empates - 75,7% de aproveitamento. Já quando começou o Pernambucano como visitante, os números caíram drasticamente, com apenas um triunfo, dois resultados de igualdade e seis derrotas, com apenas 18,5% dos pontos ganhos em disputa.

Petrolina

Curiosamente, no ano que antecede o recorte citado, em 2004, o Náutico estreou no Pernambucano justamente contra o Petrolina, o adversário atual. O Timbu empatou em 2x2, nos Aflitos.

Considerando o histórico geral de jogos contra o Petrolina, o Náutico tem larga vantagem. Foram 24 encontros ao todo, com 20 vitórias do Timbu, três empates e uma derrota. Nos Aflitos, os alvirrubros estão invictos, com 12 triunfos e apenas um resultado de igualdade.

O melhor resultado dos sertanejos foi um 3x0, em 2003, em Petrolina,com três gols do atacante Ferrugem. No jogo mais recente, no ano passado, o Náutico venceu por 1x0, com gol de Ray Vanegas.

Para o jogo deste fim de semana, o Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio, suspenso. A tendência é que Bruno Mezenga seja o substituto, fechando o ataque com Geovane e Hélio Borges.

“A ansiedade aumentou nesta semana, com vontade de jogar, sentir o calor do jogo. Isso mexe com todo o grupo. No sábado, tenho certeza que faremos uma grande partida”, afirmou o meia Renato Alves.

Copinha

Já classificado ao mata-mata, o Náutico duela nesta sexta (10), na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, pela liderança do Grupo 30. O Timbu enfrenta o Ibrachina, na Ibrachina Arena - o adversário também está garantido na segunda fase e divide a liderança da chave com os pernambucanos, com ambos empatados com seis pontos, mas tendo os paulistas acima pelo saldo de gols (8x3).

Estreias do Náutico em Pernambucanos nos últimos 20 anos



2005 - Serrano 1x0 Náutico

2006 - Náutico 2x1 Central

2007 - Ypiranga 2x1 Náutico

2008 - Serrano 1x0 Náutico

2009 - Náutico 2x2 Cabense

2010 - Vera Cruz 1x0 Náutico

2011 - Náutico 3x0 Petrolina

2012 - Porto 0x2 Náutico

2013 - Chã Grande 2x2 Náutico

2014 - Central 1x1 Náutico

2015 - Náutico 0x0 Salgueiro

2016 - Náutico 2x0 Santa Cruz

2017 - Náutico 1x1 Santa Cruz

2018 - Náutico 3x2 América

2019 - Central 2x1 Náutico

2020 - Náutico 1x1 Sport

2021 - Náutico 5x0 Central

2022 - Náutico 3x0 Íbis

2023 - Central 2x1 Náutico

2024 - Náutico 2x0 Flamengo

