Olimpíadas 2024: Ginasta romena tenta última cartada na justiça para ganhar medalha olímpica

Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram no início do mês de agosto, mas ainda existe uma disputa por medalha. A ginasta romena Sabrina Voinea segue em busca de conquistar uma medalha de bronze na final do solo da ginástica artística e deu sua cartada final no Tribunal Federal Suíço após ter seu recurso negado na Corte Arbitral do Esporte (CAS).





Ana Barbosu, Jordan Chiles e Sabrina Voinea: protagonistas de polêmica em torno da medalha de bronze na final olímpica do solo — Foto: Fotos AFP

De acordo com o que publicou o jornal romeno 'GSP', Voinea contestou a decisão do CAS no Tribunal Federal Suíço, como último recurso para obter uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Segundo a defesa da ginasta romena, a ideia é que as três ginastas envolvidas no imbróglio - Sabrina Voinea, Ana Bărbosu e Jordan Chiles - sejam premiadas com medalhas de bronze.





A divisão seria uma forma de acabar com a confusão em torno de quem seria a dona da medalha de bronze após toda confusão envolvendo as ginastas romenas e Jordan Chiles, que inicialmente foi a medalhista de bronze.



A federação romena recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) em duas frentes - questionando a revisão da nota de Chiles e também questionando punição dada a Voinea, argumentando que a ginasta não pisou fora da linha.

A primeira reclamação foi aceita e a revisão da nota de Chiles foi anulada. Com isso, Barbosu ficou com a medalha de bronze, e Voinea foi alçada a quarta colocação. Já a segunda, relacionada ao desconto da nota de Voinea, foi recusada pelo CAS e a ginasta seguiu na quarta colocação, sem a sonhada medalha.

- É um procedimento conduzido em nome da FRG (Federação Romena de Ginástica) e de Sabrina Voinea. O prazo para recorrer da decisão do CAS terminava em 13 de setembro, mas quisemos dar este passo mais cedo, para sermos os primeiros. Continuamos a esperar que seja encontrada uma forma amigável de resolver este caso, de modo a que as três ginastas recebam a medalha de bronze, um ponto de vista que apoiámos desde o início. É normal que a parte em falta assuma a responsabilidade pelos seus erros comprovados. Isto criou uma situação traumática para as três ginastas e esperamos que haja uma abertura para um acordo de modo a que Sabrine possa também receber uma medalha de bronze. Possivelmente até ao final do ano teremos uma solução, mas pode demorar ainda mais, depende de vários fatores - disse Sabin Gherdan, advogado de Sabrine Voinea, ao 'GSP'.

Entenda todo imbróglio

Inicialmente, Jordan Chiles havia ficado em terceiro. Isso só foi possível após pedido de revisão de sua pontuação. Quando a nota aumentada da americana foi anunciada, Barbosu já celebrava o pódio. Ela deixou o ginásio desolada.

A federação romena recorreu ao CAS em duas frentes. Questionou tanto a revisão da nota de Chiles quanto a punição dada a Voinea, que, ao fim da disputa, ficou em quinto. Em relação a este segundo caso, argumentam que a ginasta não pisou fora da linha, motivo para ter perdido um décimo (não fosse este desconto, teria ficado com o bronze).

O CAS não suspendeu a punição dada a Voinea. Mas anulou a revisão da nota de Chiles. A justificativa foi de que os americanos entraram com recurso após o prazo. Desta forma, o bronze retornou para Barbosu. Chiles voltou à sua nota original e caiu para o 5º lugar. Voinea acabou em quarto.

A decisão do CAS caiu como uma bomba para os americanos. A USA Gymnastics prometeu recorrer. Já Chiles anunciou que iria se retirar das redes sociais para se recuperar mentalmente. Isso porque, além da frustração, a ginasta sofreu muitos ataques na internet. Acirrados pela polêmica, torcedores passaram a atacar as três atletas envolvidas.

