As redes sociais, já não é novidade, possuem papel relevante em muitas das nossas relações pessoais. Para pessoas públicas, como são os atletas, uma boa presença nelas podem trazer divulgação, patrocínios e proximidade com o público. Perto da realização dos Jogos Olímpicos de Paris, a Folha de Pernambuco listou os cinco atletas brasileiros com mais seguidores no Instagram.

“As redes sociais revolucionaram a maneira das personalidades públicas se comunicarem com a população. Grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, colocam os atletas em evidência e proporcionam um momento especial para o crescimento da popularidade dos jogadores nas mídias digitais”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Gabriel Medina - 11,4 milhões - Surfe

Gabriel Medina é um dos grandes favoritos em Teahupo'o, no Taiti

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina é o atleta brasileiro com o maior número de seguidores no Instagram com 11,4 milhões. O brasileiro chega em Teahupo'o, no Taiti, como um dos favoritos a conquista por medalha, já que é um local onde o surfista coleciona ondas históricas. Essa será a sua segunda participação olímpica.

Paulo André - 7,6 milhões - Atletismo

Paulo André é um dos nomes brasileiros na disputa dos 100m rasos e 4x100m

Um dos atletas mais rápidos do Brasil atualmente, Paulo André (PA) conseguiu classificação na disputa dos 100m e 4x100m rasos. PA foi semifinalista nos 100 metros em Tóquio, além de ter conquistado a prata no Pan-Americano de 2019. Uma boa base dos seguidores do atleta surgiu da sua participação no reality Big Brother Brasil (BBB) de 2022.

Rayssa Leal - 6,4 milhões - Skate

Medalhista em Tóquio, Rayssa chega mais experiente para a briga pelo Ouro

Famosa desde os sete anos, quando um vídeo seu andando de skate e vestida de fadinha viralizou nas redes sociais, Rayssa Leal é uma das atletas mais bem cotadas para Paris. Medalhista de prata no skate street em Tóquio, a atleta de apenas 16 anos é um bom exemplo da presença jovem nas redes sociais.

Marta - 2,8 milhões - Futebol

Marta tem a missão de liderar, mais uma vez, a Seleção Brasileira feminina de futebol

Considerada uma das melhores jogadoras de futebol de todos os tempos, Marta chegará em Paris para a sua sexta participação em Jogos Olímpicos. Medalhista de prata em 2004 e 2008, a atleta terá aos 38 anos a última chance de subir ao lugar mais alto do pódio.

Rebeca Andrade - 2,6 milhões - Ginástica Artística

Rebeca Andrade é uma das grandes esperanças de medalhas para o Brasil

Uma das principais esperanças do Brasil, Rebeca Andrade chega em Paris com a chance de se tornar a maior atleta olímpica brasileira de todos os tempos. Dona de uma medalha de ouro e outra de prata em Tóquio, a ginasta disputará mais seis medalhas, com boas chances em ao menos quatro delas.

