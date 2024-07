Há poucos dias da estreia nas Olimpíadas, Marta projeta desempenho da Seleção: "jogar com ousadia"

A- A+

Aos 38 anos, a Rainha Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo, se encaminha para a sua sexta edição dos Jogos Olímpicos.

Na sua estreia, nos Jogos de Atenas, em 2004, a Seleção Brasileira feminina conquistou a medalha de prata, após perder por 2x1 diante dos Estados Unidos.

No próximo dia 25 - um dia antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris - o Brasil, que integra o Grupo C, irá estrear contra a Nigéria, às 14h (horário de Brasília), no estádio Bordeaux.

Faltam semanas para a nossa estreia nos @JogosOlimpicos… E contando!



Cada vez mais perto! Pra cima, Brasil!

Em entrevista à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), durante intervalo do treino na Granja Comary, Marta falou sobre o sentimento de disputar sua sexta edição dos Jogos Olímpicos e afirmou que o Brasil irá "jogar com alegria, com ousadia e também com muita garra e vontade".

"A alegria é a mesma, é sempre um prazer vestir a camisa da Seleção, representar o nosso País numa competição tão grandiosa como a Olimpíada. Com relação à primeira vez, há, claro, uma diferença tanto de idade quanto de experiência [...] Hoje, a bagagem é um pouco maior, com muito mais experiência, e isso faz com que a gente saiba da responsabilidade, mas com tranquilidade", afirmou a atleta, que também exaltou o apoio dos torcedores brasileiros.

"Em qualquer lugar que o Brasil jogar vai ter o torcedor brasileiro presente, vai ser assim na França. Tem essa energia e a gente tem que aproveitar esse momento para trazer a torcida cada vez mais próxima da gente. Para que isso possa nos ajudar dentro de campo e nos motivar e para que possamos cada vez mais mostrar o nosso melhor, que é jogar com alegria, jogar com ousadia, mas também com muita garra e vontade e orgulhosas de representar a nossa Seleção", pontuou.

Treino com o grupo completo!

Foco total na preparação!



E assim… seguimos! VAAAI, BRASIL!

Buscando o primeiro ouro olímpico, a maior jogadora do futebol brasileiro também falou sobre as cobranças externas para conquistar a medalha na modalidade.

"A gente vive num país em que o futebol é o maior esporte. É normal que haja cobranças. O nosso trabalho é aqui, sabemos do nosso potencial, conhecemos cada vez mais as nossas companheiras e conseguimos entender a cada dia a maneira que nosso professor (Arthur Elias) quer que a gente se imponha dentro de campo", concluiu."

Entenda o formato do futebol feminino nas Olimpíadas:

Nos Jogos de Paris, 12 seleções classificadas foram divididas em três grupos para disputar a primeira fase do torneio.

Passam para a próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo e as duas melhores seleções entre as terceiras colocadas.

Na segunda fase, iniciam as etapas de mata-mata, primeiro com as quartas de final, depois semifinais, disputa da medalha de bronze e a decisão da medalha de ouro.

Confira os grupos do futebol feminino nos Jogos Olímpicos:



Grupo A



França

Colômbia

Canadá

Nova Zelândia

Grupo B

Estados Unidos

Zâmbia

Alemanha

Austrália

Grupo C

Espanha

Japão

Nigéria

Brasil

Na velocidade!



Fabio Souza / CBF pic.twitter.com/M4B0SVw62a — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 11, 2024

Onde assistir o futebol feminino nos Jogos de Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (Youtube).

Confira a agenda (horário de Brasília) dos jogos de futebol feminino:

25 de julho, quinta-feira



12h – Espanha x Japão - Grupo C

12h – Canadá x Nova Zelândia -Grupo A

14h – Nigéria x Brasil - Grupo C

14h – Alemanha x Austrália - Grupo B

16h – Estados Unidos x Zâmbia - Grupo B

16h – França x Colômbia - Grupo A



28 de julho, domingo



12h – Nova Zelândia x Colômbia - Grupo A

12h – Brasil x Japão - Grupo C

14h – Espanha x Nigéria - Grupo C

14h – Austrália x Zâmbia - Grupo B

16h – Estados Unidos x Alemanha - Grupo B

16h – França x Canadá - Grupo A



31 de julho - quarta-feira



12h – Brasil x Espanha - Grupo C

12h – Japão x Nigéria - Grupo C

14h – Austrália x Estados Unidos - Grupo B

14h – Zâmbia x Alemanha - Grupo B

16h – Nova Zelândia x França - Grupo A

16h – Colômbia x Canadá - Grupo A



Quartas de final - 3 de agosto, sábado



10h - 1º B x 2º C

12h - 1ºC x 3º AB

14h - 2º A x 2º B

16h - 1º A x 3º BC



Semifinal - 6 de agosto, terça-feira



15h - Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 2

16h - Venc. Quartas 3 x Venc. Quartas 4



Disputa do Bronze - 9 de agosto, sexta-feira



10h - Perd. Semifinal 1 x Perd. Semifinal 2



Disputa do Ouro - 10 de agosto, sábado



12h - Venc. Semifinal 1 x Venc. Semifinal 2

*Programação poderá sofrer alterações.

