Pernambucana convocada para Seleção Olímpica de Handebol

A pernambucana Jamily Félix, do Clube Português/FMO, foi convocada para a Seleção Brasileira Olímpica de Handebol que vai realizar uma semana de treinamentos em Portugal, entre os dias 23 e 29 deste mês. A convocação foi anunciada Cristiano Rocha. Jamily foi formada no clube luso pelo próprio treinador.

Além da ponta esquerda, a lista ainda conta com a goleira Renata Arruda, a central Maria Grasielly e a pivô Milena Maria, que também são crias do clube pernambucano. Uma quarta atleta poderia ser chamada, a também ponta esquerda, Fernanda Lima. Porém ela voltou a jogar há pouco tempo após lesão e ainda não está 100%.

Jamilly chega na Seleção após passar por todas as equipes de base da Seleção Brasileira, tendo disputado, inclusive, os mundiais na juvenil e na júnior, com excelentes números. Ela também fez parte do time do Português/FMO que conquistou a Liga Nacional de forma invicta.

“Jamilly foi forjada na base da Seleção. Além disso, tem sido muito regular nas últimas temporadas, sempre evoluindo e se mantendo em crescimento. Constante nos jogos, consegue manter o equilíbrio tanto no ataque quanto na defesa, o que ajuda muito a equipe. Além disso, possui uma finalização muito efetiva, com um aproveitamento realmente diferenciado”, afirmou Cristiano Rocha.

A atleta lusa faz parte da primeira convocação do Brasil após o sétimo lugar na última olimpíada. Das 19 convocadas, apenas seis estiveram na excelente campanha que garantiu o sétimo lugar, na França: a goleira Renata Arruda, as armadoras Kelly Rosa, Mariane Fernandes e Jhennifer Lopes, a ponta Ana Cláudia Bolzan e a pivô Marcela Arounian.

“Encerramos um ciclo muito bem-sucedido em Paris. Agora vamos em busca de resultados ainda melhores até Los Angeles. Esta convocação está bem renovada. Liberamos muitas jogadoras que estiveram na campanha dos Jogos e estão em início de temporada na Europa. Aproveitamos para começar a inserir novos nomes, que possuem muito potencial de crescimento nesses quatro anos, para irem se ambientando e evoluindo junto com a Seleção”, comentou Cristiano Rocha.

Das 19 jogadoras, quatro estão defendendo equipes brasileiras. Além de Jamily, ainda foram chamadas a lateral esquerda Fernanda Couto, do Pinheiros, a central Maria Victória, do Maringá, e a lateral direita Micaela Silva, também do Pinheiros. “Nós procuramos acompanhar todas as atletas, seja no Brasil ou no exterior. Buscamos informações, assistimos aos jogos, conversamos com comissões técnicas e também com as atletas. Conheço muito bem Fernanda, Jamily, Maria Victória e Micaela. Elas estão atravessando uma fase muito boa e mereceram esta convocação”, comentou Cristiano Rocha.

Nesta convocação, não é apenas Jamily Felix quem vai vestir a camisa da seleção olímpica pela primeira vez na carreira. A goleira Flávia Lima, as armadoras Julia Rodrigues Yue, Fernanda Couto e Maria Victória, a ponta Maria Eduarda dos Santos e a pivô Milena Maria também vão estrear na principal. “Essas atletas já tiveram convocações nas seleções de base, muitas feitas por mim mesmo, quando estava como técnico das categorias juvenil ou júnior. São grandes jogadoras que têm tudo para despontarem na principal”, concluiu Cristiano Rocha.

As datas e horários dos amistosos ainda estão sendo definidas junto às respectivas equipes. Assim que forem confirmadas, serão divulgadas nas redes sociais da CBHb (@cbhb1).

