Portugal x Eslovênia: veja onde assistir partida pelas oitavas da Eurocopa

Portugal e Eslovênia se enfrentam nesta segunda-feira, 1º de julho, pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. O duelo começa a partir das 16h (horário de Brasília) e será disputado no Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE).

Portugal chegou à fase final do torneio europeu após se classificar na primeira posição do grupo F. Já a Eslovênia ficou na terceira colocação do grupo C.

Quem se classificar no confronto entre Portugal e Eslovênia vai enfrentar o vencedor do duelo de França x Bélgica na próxima fase.

Como chega Portugal

Portugal teve duas vitórias e uma derrota na fase de grupos. Os resultados positivos foram diante da Turquia e República Tcheca.

A derrota foi na última rodada contra a Geórgia, quando o técnico Roberto Martínez poupou o time titular, com a excessão de Cristiano Ronaldo.

Na partida eliminatória, o treinador vai voltar a utilizar suas principais peças. Nomes como Bernardo Silva, João Cancelo e Rafael Leão estarão entre os titulares.

Grande nome da seleção, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de marcar seu primeiro gol na Euro. Em três jogos na primeira fase, ele passou em branco.

Como chega a Eslovênia

A Eslovênia conseguiu a classificação sem vencer na Eurocopa. Foram três jogos no grupo C que terminaram todos empatados.

O técnico Matjaz Kek terá que fazer uma mudança no lado esquerdo. Jure Balkovec entra no lugar de Erik Janza.

Portugal x Eslovênia: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Eslovênia: Oblak; Zan Karnicnik, Drkusic, Jaka Bijol, Balkovec; Petar Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Jan Mlakar; Andraz Sporar, Benjamin Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

Portugal x Eslovênia: onde assistir

CazeTV e PrimeVideo.

Outros jogos da Eurocopa nesta segunda:

França x Bélgica (13h)



