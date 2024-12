A- A+

Esportes olímpicos Rebeca Andrade e Caio Bonfim são eleitos os Atletas do Ano no PBO; veja todos os ganhadores Premiação aconteceu na noite desta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro

Em cerimônia realizada no Vivo Rio, na Zona Sul da capital fluminense, o Prêmio Brasil Olímpico (PBO) consagrou, na noite desta quarta-feira (11), Rebeca Andrade (Ginástica Artística) e Caio Bonfim (Marcha Atlética) com o Troféu Rei Pelé de Atletas do Ano.

Destaque do Brasil nos Jogos de Paris, Rebeca conquistou o prêmio pela quarta vez consecutiva, batendo o próprio recorde celebrado no ano passado. De férias nos Estados Unidos, ela não esteve presente no PBO, mas se pronunciou através de vídeo.

"É uma conquista especial em um ano especial. Não poderia estar mais grata pelo que aconteceu. Agradeço à minha família, equipe, aos fãs e ao COB pelas melhores condições", falou a ginasta.

Em 2024, Rebeca entrou de vez no hall dos maiores atletas da história do esporte nacional, ao faturar quatro medalhas nas Olimpíadas e chegar a seis no geral, passando a ser a número um do País em pódios olímpicos. Em Tóquio-2020 a atleta já tinha faturado duas medalhas.

Vencedora do Troféu Rei Pelé pela quarta vez seguida, Rebeca Andrade deixou um recado especial.



É ela, ok? #TimeBrasil pic.twitter.com/H6Zf9eTHa4 — Time Brasil (@timebrasil) December 12, 2024

Com uma prata inédita para o Brasil na Marcha Atlética - 20 km -, em Paris, Caio Bonfim levou o prêmio pela primeira vez depois de disputar seu quarto Jogos Olímpicos.

"Queria agradecer, ninguém chega a um troféu desse sozinho. Acredite nos seus sonhos e trabalhem, vale a pena. Conquistei minha medalha na minha quarta Olimpíada. Que a gente possa, em 2025, trazer muitas vitórias para o nosso País", discursou.

Caio Bonfim conquista o Troféu Rei Pelé no Prêmio Brasil Olímpico 2024!



O marchador brasileiro brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao ganhar uma medalha inédita para o Time Brasil, e reafirmou sua excelência e dedicação ao esporte durante toda a temporada. pic.twitter.com/mSfbp3OwEH — Time Brasil (@timebrasil) December 12, 2024

Outros prêmios

Entre outras premiações entregues na noite, Ana Sátila (Canoagem Slalom) levou o Inspire Riachuelo, de atleta inspiradora do ano; Gustavo "Bala Loka" Oliveira (BMX Freestyle) foi escolhido o Revelação; Caio Bonfim (Marcha Atlética) foi eleito, em voto popular, o Atleta da Torcida; Equipe mista do judô ficou com o troféu "Melhor Evento Misto"; e a Seleção Feminina de futebol foi considerada a Equipe do Ano.

No que diz respeito aos técnicos, Sarah Menezes (Judô) levou o prêmio de Melhor Treinadora Individual; Francisco Porath (Ginástica Artística) foi o escolhido o Melhor Treinador Individual; e Arthur Elias (Futebol Feminino) Melhor Treinador Coletivo.

Já o treinador da seleção feminina de vôlei José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico, foi um dos homenageados ao receber o Troféu Adhemar Ferreira da Silva. A premiação faz referência à vitoriosa carreira e contribuição ao esporte brasileiro.

Presidente elogia trabalho

Prestes a deixar o comando do COB, o presidente Paulo Wanderley celebrou a evolução dos resultados obtidos pelos atletas ao longo dos últimos anos e desejou sucesso ao próximo mandatário, Marco La Porta, que assume o cargo em janeiro.

"Estamos vivenciando a história. Nossos atletas nunca tiveram tanto suporte para brilhar como hoje. O Brasil evoluiu a passos largos dentro do cenário internacional competitivo. Encerro cumprida minha missão à frente do COB. Desejo sucesso ao meu sucessor Marco La Porta e à vice Yane Marques, que 2025 seja um ano vitorioso".

Vencedores por modalidade

Atletismo - Caio Bonfim

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Badminton – Juliana Vieira

Basquete 3x3 – Luana Batista

Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking – B-Girl Mini Japa

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo Bala Loka

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski

Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Zion Bethonico

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada

Futebol – Lorena

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Rítmica - Barbara Domingos

Ginástica de Trampolim - Ryan Dutra

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Rafael Lozano

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela

Judô - Beatriz Souza

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos

Natação - Guilherme Costa

Pentatlo Moderno – Isabela Abreu

Polo Aquático – Gabriel Sojo

Remo – Lucas Verthein

Rugby Sevens – Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Tatiana Weston-Webb

Taekwondo - Edival Pontes

Tênis - Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida

Tiro esportivo – Geovana Meyer

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela – Bruno Lobo

Vôlei – Gabi Guimarães

Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia

Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior

Wrestling Livre – Giulia Penalber

