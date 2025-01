A- A+

FUTEBOL Saiba quem é jogador intérprete de Messi no cinema que foi convocado para seleções da Argentina Valentino Acuña é canhoto e formado na academia do Newell's Old Boys, assim como Lionel

Que menino nunca sonhou em se colocar no lugar de Lionel Messi? Quem nunca fantasiou imitar aquela criança que fazia maravilhas com a bola nos primeiros tempos nos pastos do seu bairro? Valentino Andrés Acuña, meio-campista do Sub 20, sabe muito bem do que se trata a experiência. Canhoto, rosário e formado nas escolas infantis de Newell's, o jovem de 18 anos foi um dos atores que interpretou o número 10 de “Messi”, filme dirigido pelo prestigiado cineasta espanhol Alex de la Iglesia que narra a vida do número 10 desde seu início no sul de Rosário até seu desembarque em Barcelona.

Mas Acuña é muito mais que “dupla” da estrela do Inter Miami. Histórico das seleções juvenis, disputou a Sul-Americana e a Copa do Mundo Sub 17, e em 2024 representou a Argentina no torneio COTIF de L'Alcudia, na Espanha, onde a seleção albiceleste obteve o segundo lugar. A partir do dia 23 de janeiro, a grande promessa das categorias de base do Lepra disputará o Sul-Americano Sub 20, na Venezuela, em busca de uma vaga no Mundial da categoria.

No dia 27 de janeiro de 2006, dois dias antes da primeira dobradinha do La Pulga com a camisa do Barcelona (na vitória por 3 a 1 sobre o Mallorca, aos 28 minutos do segundo tempo), Silvina Salomone, dona de casa, e Gustavo Acuña, funcionário, comemoraram a chegada de seu segundo filho ao Sanatório Feminino do Rosário. Silvina havia escolhido o nome de Luciano, o mais velho, então Gustavo resolveu chamá-lo assim.em homenagem à lenda italiana do motociclismo Valentino Rossi, um de seus atletas favoritos.

Assim como Messi, Valentino também tem dois irmãos homens (Luciano e Jeremías) e uma irmã (Serena). E também deu os primeiros passos no Newell's, onde logo mostrou suas habilidades.

Aos 2 anos e meio, Velentino já jogava bola. Fez isso no Bancário, clube de veraneio à beira do rio Paraná. Lá jogou pela categoria de Jeremias de 2004, já que a categoria de 2006 ainda não havia sido criada. Porém, o regulamento da Liga Rosarina impedia os meninos de competir em duas categorias maiores que a deles, então Valentino ficou meio ano sem jogar, até a categoria de 2005 ser formada. Um gol contra o Central com a camisa do Bancário abriu para sempre as portas do Lepra.

Após o jogo, pessoas próximas ao clube sugeriram levá-lo a Canalla para fazer um teste. Valentino e sua família são fãs do Newell's e decidiram rejeitar a proposta. “Pouco depois daquele gol contei o que aconteceu a um conhecido torcedor do Newell's”, diz Gustavo Acuña, pai de Valentino.“Você não vai levá-lo para lá”, ele me disse. Essa pessoa tinha ligação com Ariel Cozzoni, coordenador da escolinha de futebol do Newell's, e ele me pediu um vídeo para mostrar no clube. Dei a ele um material que havia filmado com minha câmera, Cozzoni gostou e alguns dias depois ele marcou um treino.”

Era junho de 2010. Enquanto Lionel Messi disputava sua segunda Copa do Mundo na África do Sul, Valentino Acuña repetiu seus passos nas camadas jovens do Lepra, onde formaria uma grande dupla na seleção com Mateo Silvetti, atual atacante do time de Mariano Sosso. esquadrão.

Em 2014, Alex de la Iglesia levou a história de Messi para a tela grande sem ele participar, mas sim com sua comitiva. Com roteiro de Jorge Valdano, o filme conta com depoimentos de Diego Maradona, Johan Cruyff, César Luis Menotti, Andrés Iniesta, Javier Mascherano e Gerard Piqué, entre outras personalidades relevantes, além dos pais de Lionel, e de seus amigos e companheiros de clube. Juan Ignacio Martínez, com grande semelhança com o ídolo, encarnou Messi nos close-ups, enquanto Valentino registrou as cenas em que o camisa 10 dispersa os rivais com seu prodigioso pé esquerdo tanto no clube Grandoli de Rosário quanto no baby-soccer, equipe em Hanseníase.

“Foram dois dias de gravações, um em Grandoli, no mesmo campo onde Messi jogou, e outro na propriedade das Malvinas, onde jogam os times infantis do Newell's. A produção conversou com os coordenadores do clube e eles mostraram vídeos de todas as categorias para encontrarem o melhor candidato. Precisavam de um menino canhoto, que soubesse jogar bola e com constituição física semelhante à de Lionel”, detalha Silvina.

Valentino tinha 7 anos e era torcedor de 10. Tinha a camisa, a mochila e todo tipo de produtos do Messi e do Barcelona. “Alex de la Iglesia esteve presente nas filmagens, tudo aconteceu com muita naturalidade”, acrescenta Gustavo. Como era verão, poucas pessoas souberam da gravação. As crianças estavam de férias da escola e do clube, muitas delas recuperaram o atraso com o tempo.”

Valentino filmou várias cenas. Uns sozinhos, outros acompanhados. Para denotar a altura do 10 –quase sempre o mais baixo em campo–, a produção escolheu garotos da categoria 2005 para atuarem como companheiros e rivais de “Messi”. Foi uma experiência única para Velentino e sua família, embora o meio-campista já tenha deixado essa lembrança para trás e esteja focado apenas no que está por vir.

O jovem talento do Lepra foi convocado pela primeira vez para a seleção nacional em outubro de 2022, após um bom ano na sétima divisão do Newell's comandado por Diego Mateo. Lá foi observado por Pablo Aimar , então técnico da seleção Sub-17, que convocou Valentino para um home run amistoso no campo de Tristán Suárez. Valentino deixou boas sensações e desde então conquistou uma vaga na equipe. Passou de reserva a titular no Sul-Americano Sub 17 do Equador e foi titular entre os 11 da Copa do Mundo da Indonésia e do torneio L'Alcudia.

Antes da Copa do Mundo de 2023, em que a Argentina terminou em quarto lugar depois de perder nas semifinais para a Alemanha, Valentino realizou o sonho de conhecer Messi. Lionel havia sido um dos primeiros a chegar ao país para a dupla eliminatória contra Paraguai e Peru e, enquanto esperava por mais jogadores, Scaloni completou o treino com meninos do Sub 17. Entre eles Valentino, que após o ensaio levou uma foto com seu ídolo.

