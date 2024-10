Sem Salah, Osimhen e Mané, finalistas a melhor jogador africano tem surpresas da nova geração

A- A+

Os medalhões Mohamed Salah e Sadio Mané, que costumam figurar entre os destaques do mundo da bola nos últimos tempos anos, estão de fora dos indicados para o melhor africano de 2024. Além deles, o atacante do Galatasaray, Victor Osimhen, também é uma das surpresas entre as ausências, já que ganhou a edição de 2023.

O prêmio é concedido desde 1992 pela Federação Africana de Futebol (CAF), que anunciou os indicados nesta quinta-feira. Três nomes em especial largam na frente dos concorrentes, são eles: Ademola Lookman (atacante do Atalanta), Serhou Guirassy (atacante do Borussia Dortmund) e Edmond Tapsoba (zagueiro do Bayer Leverkusen).

Veja a lista:

Amine Gouiri (Argélia/Rennes)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Bayer Leverkusen)

Simon Adingra (Costa do Marfim/Brighton)

Chancel Mbemba (RD Congo/Olympique de Marselha)

Serhou Guirassy (Guiné/Borussia Dortmund)

Achraf Hakimi (Marrocos/Paris Saint-Germain)

Soufiane Rahimi (Marrocos/Al Ain)

Ademola Lookman (Nigéria/Atalanta)

William Troost Ekong (Nigéria/Al Kholood)

Ronwen Williams (África do Sul/Mamelodi Sundowns)

O jogador africano do ano será anunciado na noite do dia 16 de dezembro, em um evento promovido pela CAF, na cidade de Marrakech, no Marrocos.

Veja também

Sport Após goleada, técnico do Sport destaca agressividade "organizada" e equilíbrio do time