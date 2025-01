A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz vence Retrô no Arruda e assume liderança provisória do Pernambucano Com golaço de fora da área, Israel sentenciou o placar em 1x0

Santa Cruz e Retrô fizeram um duelo muito equilibrado nesta terça-feira (28), no Estádio do Arruda, pela 5ª rodada do Pernambucano. Mas em cenários de igualdade que a individualidade pode ser a chave para o desequilíbrio, como no golaço de Israel que definiu o placar em 1x0 para o Tricolor.

Com o objetivo de se recuperar na competição, Santa Cruz e Retrô alteraram suas formações e lançaram mão de estratégias diferentes da rodada anterior. Enquanto Itamar colocou Douglas Skilo para ser o ‘falso 9’ tricolor, Piza fez quatro mudanças e alterou o esquema tático.

No duelo de quem se encontrava melhor dentro de campo, o Retrô conseguiu encontrar o caminho do perigo primeiro. Radsley foi na base da individualidade, arriscou da intermediária e obrigou Rokenedy a fazer a primeira defesa importante aos 19 minutos.

Contudo, em números totais, essa acabou sendo a única finalização relevante do primeiro tempo. O duelo entre Cobra Coral e Fênix ficou muito disputado no meio campo, setor em que os times se anularam, mas com um leve predomínio territorial da equipe de Camaragibe.

Os times voltaram os mesmos do intervalo e com um cenário muito parecido em campo. E mais uma vez, a solução do Retrô para acertar o gol adversário foi num chute fora, dessa vez com Fernandinho, mas que Rokenedy defendeu sem muita dificuldade aos seis minutos.

Santa Cruz e Retrô fizeram um duelo muito pegado ao longo dos mais de 90 minutos - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por sua vez, o Santa voltou posicionado mais à frente. Dessa forma, o Tricolor assustou primeiro com Matheus Melo num chute de longe, e, depois, com Douglas Skilo de cabeça, aproveitando cruzamento na área, as duas chances antes dos 15 minutos.

Porém, passado o ímpeto inicial do segundo tempo, o jogo esfriou e as chances ficaram mais raras. Uma boa oportunidade só surgiu aos 30 minutos, quando sobrou uma bola na entrada da área do Santa e Felipe Augustou colocou o goleiro Rokenedy para trabalhar.

Com o passar do tempo, a partida se configurou em um jogo de transições, com os adversários trocando contra-ataques. Até que aos 38, o Retrô saiu com pressa, entregou a bola no pé de Israel, que num tiro de muito longe, acertou o ângulo superior direito e abriu o placar.

Perdendo, o Retrô se lançou e quase empatou na sequência. Após jogada de Felipe Augusto pela direita, Fernandinho e Richard Franco pararam em duas defesas milagrosas de Rokenedy.

Alguns minutos depois, foi a vez de Rokendy propiciar o susto ao torcedor tricolor. Felipe Augusto cobrou falta na área, a bola foi em direção ao goleiro tricolor, que falhou e deixou a bola passar com muito perigo. Ainda antes do juiz apitar, Gilvan não conseguiu alcançar uma bola que passou na frente do gol para ampliar, mas acabou não fazendo falta e a Cobra Coral venceu pela diferença mínima.

Momento



O triunfo conquistado pelo Santa Cruz serviu para dar um dose extra de confiança ao elenco coral. Assumindo a liderança, o Tricolor agora terá um Clássico das Multidões diante do Sport, no próximo sábado (01), no Arruda.

Pelo lado do Retrô, o momento é difícil para Fênix. A equipe de Camaragibe não venceu nas últimas três partidas e agora enfrentará o Náutico, na Arena de Pernambuco, no domingo (02).

Ficha Técnica

Santa Cruz 1

Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues (Vinícius Silva); Lucas Siqueira (Israel), Wagner Balotelli e Matheus Melo (Vini Moura); Douglas Skilo (Gilvan), João Pedro e Thiaguinho (Henrique Lordelo). Técnico: Itamar Schülle.

Retrô 0

Volpi; Gedeilson, Walce, Rayan e Salomão; Jonas (Lucas Grafite), Gledson (Richard Franco), Diego (Felipe Augusto), Radsley e Fernandinho; Mascote (Fabinho). Técnico: Evaristo Piza.



Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Assistentes: Victor Matheus e Wagner Cabral Miranda (ambos de PE)

Gol: Israel aos 38 do 2T

Cartões amarelos: Matheus Melo, Wagner Balotelli e Rokenedy (S) Jonas, Volpi e Rayan (R)

Público: 19.512

Renda: R$ 392.095,00



