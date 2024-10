De quarto a antepenúltimo: veja como resultado contra o Chile pode impactar posição da Seleção

A- A+

Em apenas quinto lugar nas Eliminatórias com dez pontos, o Brasil busca reencontrar o caminho da vitória diante do Chile, nesta quinta-feira (10), em Assunção, às 21h (horário de Brasília). A depender do resultado desse confronto, a seleção brasileira pode terminar em quarto, ou, até mesmo, em antepenúltimo após nove partidas.

Nesta rodada, o time de Dorival Júnior só consegue ultrapassar o Equador, que está em quarto com 11 pontos — um a mais que o Brasil. Para isso acontecer, a seleção precisa vencer o Chile e, ao mesmo tempo, torcer para os equatorianos empatarem ou perderem diante dos paraguaios.

No retrovisor brasileiro, Venezuela, com dez pontos, Paraguai, Bolívia — últimos dois com nove — representam ameaças na classificação. Em caso de derrota do Brasil, basta a equipe venezuelana empatar contra a Argentina para ultrapassá-lo.

Já os paraguaios podem até empatar, mas precisariam torcer para a seleção brasileira perder por pelo menos três gols de diferença, já que o saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Enquanto a Bolívia depende mais da vitória para ter chance de passar o time brasileiro. Isso porque tem a desvantagem de um saldo de gols -5 contra 1 do Brasil.

Em oito rodadas nas Eliminatórias, o Brasil tem três vitórias, um empate e quatro derrotas. Depois da partida contra o Chile, a seleção enfrenta, na terça-feira, no dia 15, o Peru, às 21h45 (horário de Brasília).

Veja também

Novo técnico Calendário agitado e organizar o setor defensivo: os desafios de Marquinhos Santos no Náutico