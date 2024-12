A- A+

LPO Thiago Félix conquista primeira medalha de ouro do Brasil em mundiais de levantamento de peso Brasileiro ficou na primeira posição no movimento do arranco

Thiago Félix fez história no esporte brasileiro. Nesta sexta-feira (06), o atleta que disputou a categoria até 55kg, conquistou a primeira medalha de ouro do país no levantamento de peso, na categoria adulta.

O resultado histórico veio logo no movimento do arranco, que é o primeiro a ser disputado. Com 121kg na barra, o brasileiro ficou em primeiro nessa disputa, já marcando seu nome na história.

Na sequência, o atleta de 23 anos conquistou o bronze no arremesso, levantando 148kg acima da cabeça. Com a somatória dos movimentos, Thiago obteve 269kg, ficando com a segunda posição no geral.

Thiago não esteve presente na Olimpíada de Paris 2024. Ainda que, a categoria até 55kg não foi olímpica na capital francesa. O pesista costuma atuar na categoria até 61kg, essa, sim, é tendência que a Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF) estabeleça para Los Angeles 2028.

O Brasil terá ainda mais uma representante no Mundial de levantamento de peso do Bahrein. Laura Amaro, vice-campeã mundial no arranco em 2021, disputará a categoria até 81kg na próxima sexta-feira (13). Será a primeira aparição da carioca após o sétimo lugar nos Jogos Olímpicos.

Veja também

Futebol FPF inicia vistoria de estádios para o Pernambucano 2025