Uruguai x Panamá: celeste estreia com favoritismo; saiba onde assistir e confira escalação

Uruguai x Panamá estreiam no Grupo C da Copa América 2024. Apontados como favoritos a se classificarem para as quartas de final, a 'Celeste Olímpica' quer perseguir o título que não vem desde 2011. A partida acontece neste domingo (23), às 22h, em Miami, com transmissão da Sportv.

Comandada pelo argentino Marcelo Bielsa e com jogadores de alto nível como o meia Federico Valverde e os atacantes Darwin Núñez e o veterano Luis Suárez, a 'Celeste' se apresenta como um adversário a ser batido.

- Uruguai: gols de Núñez e 'loucura' de Bielsa -

Com o objetivo de conquistar o décimo sexto título da Copa América, a seleção uruguaia encara o torneio no pelotão dos principais candidatos.

Seus trunfos? A sólida classificação para a Copa do Mundo de 2026 que está fazendo sob o comando de Bielsa, com um ataque avassalador em que Darwin Núñez – herdeiro de Luis Suárez – deu um passo à frente com cinco gols e três assistências.

Os uruguaios, com 13 pontos em seis jogos, só são superados na tabela pela tricampeã mundial Argentina, que tem 15, a quem venceram por 2 a 0 em Buenos Aires, em novembro passado.

A 'Celeste' conta com uma boa safra de jogadores consagrados em clubes de elite da Europa, entre eles Núñez (Liverpool), Valverde (Real Madrid), Miguel Ugarte (Paris Saint-Germain) e Rodrigo Bentancur (Tottenham). "Isso sempre gera entusiasmo", diz Bielsa.

- Panamá: praga de lesões -

O Panamá recebeu más notícias de última hora.

Seu capitão, o meio-campista Aníbal Godoy (Nashville SC, Estados Unidos), está fora da Copa América devido a uma lesão muscular na perna esquerda.

É mais um desfalque para o técnico espanhol de origem dinamarquesa Thomas Christiansen, que se junta aos dos zagueiros Fidel Escobar e Andrés Andrade e do atacante Cecilio Waterman. A sorte parece ter virado as costas para os panamenhos.

Uruguai x Panamá - Prováveis escalações

Uruguai - Rochet; Nández, Ronald Araújo, José Gímenez e Matías Viña; Fede Valverde, Manuel Ugarte e De La Cruz; Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Panamá - Mosquera; Murillo, Miller, Córdoba e Davis; Carrasquilla, Barcenas, Harvey, Martínez e Rodríguez; Fajardo. Treinador: Thomas Christiansen

Uruguai x Panamá - Onde assistir?

Transmissão: Sportv

Horário: 22h

Data: 23/06

Local: Hard Rock Stadium/Miami

