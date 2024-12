Plenário da Alepe aprova projeto de aquisição de tênis para estudantes da rede estadual

A- A+

O plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, na quarta-feira (11), por unanimidade, projeto de lei enviado pela governadora Raquel Lyra que cria o Programa de Aquisição de Tênis para estudantes matriculados na rede estadual de ensino.

O projeto estabelece que os alunos receberão um auxílio para comprar tênis para compor o fardamento escolar. O benefício será repassado por meio de créditos ou cartão, em instituição financeira pública.

O projeto foi enviado à Alepe na semana passada, em regime de urgência. Segundo o Governo do Estado, a proposta pretende garantir a permanência com dignidade dos estudantes em sala de aula, bem como garantir mais segurança nas atividades escolares, como em aulas de educação física.

Antes de ser apreciado no plenário, o PL foi aprovado pelas Comissões de Educação, Constituição e Justiça, Finanças e Administração Pública.

Quatro emendas foram propostas, sendo três pelo deputado Waldemar Borges e uma pelo colegiado.



Com as alterações, o texto passou a obrigar a divulgação do número de beneficiários e dos contratos envolvidos com o programa, no site oficial, e também a proibição de imposição de empresas ou marcas específicas de fornecedores, bem como a exclusão de parcelas de estudantes do programa.

O deputado João Paulo, que presidiu a reunião, sugeriu que, além dos tênis, o Executivo possa propor a inclusão de meias dentro do kit escolar.



