SAÚDE Alzheimer: cientistas brasileiros descobrem molécula com potencial contra a doença; entenda Em trabalho experimental, droga voltada para novo alvo no cérebro teve sucesso em recuperar cognição de animais; achado aponta caminho inédito para tratamento

Cientistas brasileiros do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ICB-UFRJ) descobriram uma molécula com potencial para abrir um novo caminho de tratamento para a doença de Alzheimer. Os pesquisadores publicaram recentemente um estudo na revista científica British Journal of Pharmacology (BJP) em que detalham resultados positivos com testes em animais.

A molécula, chamada de LASSBio-1911, pertence a uma classe de substâncias antitumorais, mas que recentemente começou a ser descrita com um potencial contra doenças neurodegenerativas. Isso porque os pesquisadores observaram que ela atua na proteção dos astrócitos, um tipo de célula do cérebro que dá suporte e nutrição aos neurônios e que tem sido considerada cada vez mais fundamental para o funcionamento do órgão.

— Hoje sabemos que o astrócito é muito importante em diversos processos do cérebro. E na doença de Alzheimer ele perde uma série de funções. Nosso trabalho mostra que essa droga conseguiu fazer com que ele recuperasse essa capacidade perdida em animais. E um dos motivos para o insucesso no desenvolvimento de fármacos hoje para o Alzheimer são os alvos. A importância do nosso trabalho é identificar os astrócitos como um novo alvo para futuras drogas — explica a neurocientista e autora do estudo Flávia Gomes, do Laboratório de Neurobiologia Celular do ICB-UFRJ.

Nos testes que envolveram camundongos com um modelo de Alzheimer, a molécula melhorou o desempenho comportamental, reverteu a perda cognitiva e recuperou a função sináptica dos seus neurônios. A LASSBio-1911 foi desenvolvida na próprio UFRJ pelo grupo do professor Carlos Alberto Manssour Fraga, que faleceu no dia 8 de maio deste ano, enquanto o novo artigo estava em submissão para publicação.

— Os passos futuros ainda são muito longos até se pensar num remédio para testes em fase clínica, estamos numa fase pré-clínica. Mas vejo essa droga como um substrato para ser melhorada ao longo do tempo. O ponto principal é olharmos para os astrócitos como alvos, e a sua manipulação passar a ser uma ferramenta para interferir na doença de Alzheimer — diz Gomes.

O trabalho teve como primeiro autor o também professor do ICB-UFRJ Luan Diniz e contou com pesquisadores de outras unidades da universidade, como do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e da Faculdade de Farmácia. A pesquisa recebeu apoio do Ministério da Saúde e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

Remédios para o Alzheimer são limitados e demandam novas alternativas

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Alzheimer corresponde de 60% a 70% de todos os casos de demência, a perda cognitiva que atinge mais de 55 milhões de pessoas no planeta – com estimativa de chegar a 139 milhões em 2050.

Nesta semana, a Food and Drug Administration (FDA), agência equivalente à Anvisa dos Estados Unidos, aprovou um novo medicamento para a doença chamado donanemabe, da farmacêutica Eli Lilly, que será vendido sob o nome comercial de Kisunla.

O remédio é um anticorpo injetável que age eliminando a concentração da proteína beta-amiloide no cérebro do paciente. O seu acúmulo, assim como o da proteína tau, tem sido considerado um dos principais mecanismos associados ao Alzheimer.

A forma de atuação é semelhante ao lecanemabe, vendido sob o nome comercial de Leqembi pelas farmacêuticas Biogen e Eisai, que recebeu o sinal verde nos EUA em 2023. O remédio foi o 1ª aprovado após quase duas décadas em que não houve novos medicamentos para a doença.

Os fármacos são celebrados, por serem pioneiros em de fato conseguir intervir na manifestação clínica do Alzheimer. Mas ainda assim não interrompem, tampouco revertem, a perda cognitiva.

O donanemabe, por exemplo, apenas reduziu o ritmo da perda cognitiva em, em média, 35% durante um acompanhamento de um ano e meio – e para isso o paciente precisou ter iniciado o tratamento de forma precoce, no início da doença de Alzheimer.

Já lecanemabe apresentou uma redução do declínio cognitivo inferior, de 27%. Essas limitações demandam novas, e melhores, alternativas, afirmam os cientistas. Para Gomes, o grande desafio é justamente encontrar outros alvos que funcionem para combater a doença:

— Essa doença, assim como muitas outras neurológicas, tem um grau de complexidade muito grande e é multifatorial. Ao contrário de outras doenças, que com um, dois alvos, você consegue reverter o quadro, não é isso que estamos vendo com Alzheimer. Então o número de alvos limitados hoje nas drogas dificulta um sucesso maior. Grande parte dos medicamentos olha para a placa amiloide. Então um ponto importante é encontrar novos alvos. Mas pela complexidade da doença, dificilmente um remédio, uma molécula sozinha, vai ser capaz de fazer tudo. Esse é o desafio.

