Ao menos três migrantes morrem ao tentar cruzar o Canal da Mancha

Pelo menos três pessoas morreram neste domingo (29) enquanto tentavam atravessar clandestinamente o Canal da Mancha, do norte da França para a Inglaterra, informaram as autoridades.

Três pessoas morreram e sete estão "relativamente" sepulturas, disse à AFP Guy Allemand, prefeito de Sangatte, uma cidade no norte da França perto de onde ocorreu a tragédia.

Segundo fonte próxima dos serviços de socorro, entre os três falecidos estavam dois homens adultos.

O naufrágio ocorreu por volta das 6h00 (02h00 no horário de Brasília) porque o embarque estava sobrecarregado, informou à AFP a prefeitura marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

Cerca de cinquenta migrantes, muitos deles com hipotermia, foram tratados em terra por associações e serviços públicos. A fonte indicou que o barco continuou o seu caminho depois das vítimas terem caído ao mar.

No local foi implantado um grande dispositivo de resgate, com cerca de trinta viaturas de bombeiros, proteção civil, polícia e um helicóptero, guiado por um jornalista da AFP.

As mortes registradas neste domingo elevam para 76 o número de migrantes que morreram este ano ao tentarem atravessar o Canal da Mancha, um recorde.

Segundo as autoridades britânicas, mais de 36 mil migrantes irregulares chegam às águas britânicas este ano através do Canal da Mancha em embarcações precárias, uma viagem perigosa que muitas vezes é feita em condições prejudiciais.

