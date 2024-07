A- A+

CLIMA Apac emite alerta de chuva moderada para RMR e Zonas da Mata neste sábado (20) Temperaturas nas regiões deverão variar entre 28º e 21º ao longo do dia

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de chuva moderada para Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata do Estado para este sábado (20).



O alerta, enviado na tarde desta sexta (19), comunica a chegada de um sistema meteorológico que deverá manter o tempo instável nessas regiões.

De acordo com a Apac, o sistema, que é conhecido como cavado, deverá causar pancadas de chuva com intensidade moderada. A previsão é de que as precipitações tenham início na madrugada deste sábado (20).

Caso sejam afetados pelas chuvas, os cidadãos deverão buscar a orientação da Defesa Civil do estado que está disponível no telefone 199.



Outras regiões

O fenômeno meteorológico também deverá afetar o clima no Agreste. Na região, a previsão é de que a chuva tenha uma intensidade que varia entre fraca a moderada, caindo a qualquer hora do dia.

Já no Sertão, a previsão é de que o tempo também permaneça nublado a parcialmente nublado. Na região, uma chuva rápida e de forma isolada poderá cair ao longo do dia.

Em Fernando de Noronha, uma chuva rápida e de intensidade fraca poderá cair nos períodos da tarde e noite. O tempo permanece nublado.

Confira a previsão do tempo completa para este sábado:

Região Metropolitana do Recife

Temperatura Máxima: 28°C

Temperatura Mínima: 22° C

Vento (m/s): Moderado

Zona da Mata Norte

Temperatura Máxima: 28° C

Temperatura Mínima: 21° C

Vento (m/s): Moderados a Forte

Zona da Mata Sul

Temperatura Máxima: 27° C

Temperatura Mínima: 21° C

Vento (m/s): Moderado

Agreste

Temperatura Máxima: 27° C

Temperatura Mínima: 18° C

Vento (m/s): Moderados a Forte

Sertão

Temperatura Máxima: 29° C

Temperatura Mínima: 17° C

Vento (m/s): Moderados a Forte

Noronha

Temperatura Máxima: 29° C

Temperatura Mínima: 23° C

Vento (m/s): Moderado

Veja também

FESTIVIDADE Padre Arlindo comemora aniversário com ação social, missa e shows em Tamandaré