Apac emite sobe alerta e prevê chuva forte na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no fim da tarde desta sexta-feira (14), um alerta que indica chuvas de intensidade moderada a forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata.



O Agreste do Estado deve ser atingido por chuvas de intensidade moderada, apenas.

"Pancadas de chuva poderão ocorrer com intensidade de moderada a forte, principalmente nas regiões Metropolitana do Recife, Mata Sul e Mata Norte", informou a agência.

O alerta tem duração de 24 horas e deve valer até a tarde deste sábado (15).



O alerta, de Estado de Atenção, subiu de intensidade em relação ao anterior, emitido mais cedo, como Estado de Observação, e que previa chuvas moderadas

Segundo a agência, as chuvas são ocasionadas pelo sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que atinge o litoral e Agreste pernambucano.

Maiores acumulados

As cidades com maior acumulado de chuvas nesta sexta-feira são Barreiros, Tamandaré, São José da Coroa Grande e Palmares, todas na Zona da Mata Sul, além de Itapissuma, na RMR. Dentre elas, Palmares registrou o maior acumulado, com 68.3 mm registrados. Confira todas as cidades:

-Barreiros - 68.3mm

-Tamandaré - 51.2mm

-Itapissuma - 50.1mm

-São José da Coroa Grande - 45.1mm

-Palmares - 30.7mm

Risco de inundação

Em São Benedito do Sul, na Mata Sul, o Rio Pirangi atingiu a cota de alerta em seu volume. Os municípios de Jaqueira e Maraial, todos da região, além do próprio São Benedito, devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação.



Recife

A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.0813400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

