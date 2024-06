Após condenação de Trump, filho de Biden senta no banco dos réus em julgamento criminal nos EUA

A- A+

Poucos dias após a condenação do ex-presidente Donald Trump em um tribunal de Nova York, Hunter Biden, filho de Joe Biden, começa a ser julgado criminalmente nesta segunda-feira (3) por posse ilegal de arma de fogo. O caso, que torna Hunter o primeiro filho de um presidente americano em exercício a ser levado à Justiça para apuração de crimes, aumentam as incertezas no ambiente eleitoral, já revolvido pelos casos envolvendo o candidato republicano.

O processo contra o filho do presidente começa nesta segunda-feira, com a seleção do júri que vai decidir sobre o primeiro de dois casos que Hunter Biden tentou evitar durante anos — tanto para ficar fora da prisão quanto para poupar o pai de turbulências políticas e pessoais enquanto concorre a um segundo mandato. Espera-se que o julgamento dure de três a cinco dias.

Espera-se que o julgamento de Hunter em Wilmington, Delaware — a poucos passos da sede da campanha de seu pai —, sobre três violações federais de posse de arma de fogo, adentre detalhes profundos do uso de drogas do jovem Biden. Durante esse período, os promotores alegam que ele mentiu sobre o abuso de substâncias em um formulário federal para driblar a lei e comprar uma arma de fogo.

O procurador especial David Weiss indicou que planeja abordar eventos dolorosos do passado da família Biden relacionados à conduta de Hunter e eventos que envolvem o presidente. Ainda assim, os funcionários da Casa Branca veem em grande parte o julgamento como um assunto privado do filho de Biden, ligado ao seu comportamento pessoal de anos atrás.

O presidente, que deverá viajar para França durante parte do julgamento, irá acompanhá-lo principalmente como um pai preocupado que apoiou a recuperação do seu filho do vício, de acordo com uma pessoa familiarizada com o seu pensamento.

Não há planos para a Casa Branca se envolver publicamente no julgamento, disse a fonte ouvida pela Bloomberg, que pediu anonimato para discutir como o presidente e sua equipe veem a questão jurídica. Mas esses planos podem mudar, e a pessoa não descartou a possibilidade de o presidente reagir aos acontecimentos em tempo real.

Possibilidade de apelo

Embora exista a possibilidade de um acordo judicial de última hora entre os dois lados, a equipa jurídica de Hunter Biden está preparada para argumentar que as acusações são inconstitucionais e violam a Segunda Emenda, bem como apontar falhas nas provas do governo.

O julgamento de Hunter representa outro espetáculo altamente politizado após o julgamento criminal do ex-presidente Trump em Nova York, que terminou na quinta-feira com sua condenação por 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir um caso com uma estrela pornô durante a corrida de 2016.

Hunter Biden também foi acusado por Weiss em Los Angeles por nove violações no pagamento de impostos federais sobre atividades comerciais no exterior. Está ação, considerada mais séria, deve ser julgada em setembro.

Espera-se que o julgamento no caso que envolve a arma de fogo seja curto, mas dramático, com os promotores divulgando detalhes sobre os anos que Hunter Biden manteve seu vício em drogas, incluindo trechos de um livro que ele escreveu sobre o assunto.

“O livro está repleto de admissões que estabelecem que ele sabia que era um viciado e que usava crack ao longo de 2018, inclusive em outubro de 2018, quando comprou e possuiu a arma”, escreveram os promotores em um resumo do julgamento de 20 de maio.

Hunter tem sido aberto sobre sua luta contra o álcool e as drogas, mas disse que permanece sóbrio desde meados de 2019. Duas das acusações sobre armas de fogo acarretam pena máxima de prisão de 10 anos; outra é punível com até cinco anos. No entanto, os juízes raramente impõem penas máximas.

Os advogados de Hunter planejam contestar a acusação argumentando que ele comprou a arma enquanto era viciado em drogas, considerando a acusação constitucionalmente vaga. Eles argumentam que o filho do presidente não usava drogas quando comprou a arma. Também planejam alegar que o vendedor não cumpriu os requisitos legais na venda e documentação de armas.

“A intoxicação por muito álcool ou uso de drogas, legais ou ilegais, pode tornar muito perigoso para as pessoas dirigir carros, operar máquinas pesadas ou possuir uma arma de fogo em um dia [específico], mas elas podem estar perfeitamente sóbrias o suficiente para fazer todas essas coisas no no dia seguinte”, indica um resumo apresentado pelos advogados de Hunter vem 23 de maio.

Weiss foi nomeado por Trump para servir como procurador dos EUA em Delaware e mantido por Joe Biden. Ele foi nomeado conselheiro especial pelo procurador-geral Merrick Garland em 2023 para conduzir os casos contra Hunter.

Biden e Weiss concordaram com um acordo judicial no ano passado para resolver ambas as acusações, mas o acordo desmoronou sob questionamento do juiz federal que supervisionava o caso. Os advogados e apoiadores de Biden argumentaram que Weiss cedeu então à pressão política de Trump e dos conservadores para apresentar as acusações.

