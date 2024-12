Árvore de Natal é incendiada, e centenas cristãos protestam na capital da Síria; veja vídeo

A- A+

Centenas de manifestantes tomaram as ruas em áreas cristãs de Damasco na manhã de terça-feira para protestar contra o incêndio de uma árvore de Natal perto de Hama, no centro da Síria, relataram jornalistas da AFP.

"Exigimos os direitos dos cristãos", gritavam os manifestantes enquanto marchavam pela capital síria em direção à sede do Patriarcado Ortodoxo no bairro de Bab Sharqi.

Radicals burn a Christmas tree in the city of Al-Suqaylabiyah in the western Hama countryside, central Syria. pic.twitter.com/yEK9Jfyc60 — War Monitor (@WarMonitors) December 23, 2024



Os protestos ocorrem pouco mais de duas semanas após uma coalizão armada liderada por islamistas derrubar o governo de Bashar al-Assad, que havia se apresentado como protetor das minorias em um país de maioria sunita.

Um manifestante identificado como Georges disse à AFP que protestava contra a "injustiça contra os cristãos".



"Se não nos permitem viver nossa fé cristã em nosso país, como costumávamos, então não pertencemos mais a este lugar", declarou.

Os protestos começaram após a disseminação de um vídeo nas redes sociais mostrando combatentes encapuzados incendiando uma árvore de Natal na cidade majoritariamente cristã de Suqaylabiyah, perto de Hama.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os combatentes eram estrangeiros e pertenciam ao grupo islamista Ansar al-Tawhid.

Em outro vídeo divulgado nas redes sociais, um líder religioso do grupo islamista vitorioso Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dirigiu-se aos moradores, afirmando que os responsáveis pelo incêndio "não eram sírios" e prometendo que seriam punidos.

"A árvore será restaurada e iluminada amanhã de manhã", afirmou ele.

O movimento islamista HTS, com raízes na Al-Qaeda e apoio da Turquia, prometeu proteger as minorias desde que liderou uma ofensiva relâmpago que derrubou Assad neste mês, após anos de impasse no conflito.

