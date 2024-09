A- A+

crime Ataque a tiros mata 17 pessoas da mesma família enquanto dormiam em casa na África do Sul Segundo a polícia local, os familiares haviam se reunido para uma cerimônia tradicional em uma vila nos arredores de Lusikisiki, cidade rural na Província do Cabo Oriental

Pelo menos 17 pessoas de uma única família foram mortas a tiros enquanto dormiam por homens armados que realizaram ataques a duas propriedades na África do Sul na madrugada deste sábado. Segundo a polícia local, os familiares haviam se reunido para uma cerimônia tradicional em uma vila nos arredores de Lusikisiki, cidade rural na Província do Cabo Oriental.

Ao todo, 13 pessoas foram mortas em uma das propriedades, onde todas as vítimas, exceto uma, eram mulheres. Seis pessoas sobreviveram, entre elas um bebê de 2 meses, disse a porta-voz da polícia, Brig. Athlenda Mathe, a uma emissora de televisão local. Outra vítima está hospitalizada em estado crítico. Na segunda, todas as quatro pessoas que estavam dentro foram mortas.

As autoridades iniciaram uma busca aos responsáveis, enquanto a cidade lida com o impacto da violência. Imagens da polícia mostraram estradas de terra isoladas, com equipes de perícia e policiais uniformizados trabalhando nas duas propriedades. Membros atônitos da comunidade se reuniram do outro lado do cordão policial e permaneceram no local enquanto a chuva caía.

— É a primeira vez que testemunhamos algo assim — disse Lwando Nonkonyana, porta-voz do município local, em uma entrevista por telefone ao New York Times: — É um choque para a região.

Autoridades policiais que estavam reunidas em outra parte da província para uma campanha de combate ao crime apontaram com preocupação o alto número de armas de fogo ilegais e as elevadas taxas de violência armada na região.

Nos últimos quatro meses, a polícia apreendeu mais de 430 armas ilegais, incluindo rifles automáticos, a maioria confiscada no Cabo Oriental, disse o ministro da polícia, Senzo Mchunu, durante entrevista coletiva de sábado. Os oficiais tratam o massacre como uma prioridade, acrescentou: — É um número intoleravelmente grande de pessoas (que foram mortas).

A África do Sul registra há anos altas taxas de crimes violentos, e tanto a polícia quanto especialistas notaram um aumento no número de tiroteios em massa nos últimos anos. Em janeiro de 2023, homens armados mataram oito pessoas em uma festa de aniversário em Gqeberha, uma cidade costeira na Província do Cabo Oriental.

Em abril do ano passado, homens armados invadiram uma casa e mataram 10 pessoas em uma propriedade nos arredores da cidade de Pietermaritzburg, no Leste do país. Em julho de 2022, pelo menos 19 pessoas foram mortas a tiros em vários bares, incluindo no bairro de Soweto, em Joanesburgo.

Estatísticas de crimes divulgadas pelo governo em agosto mostraram que as taxas de homicídio aumentaram em quatro das nove províncias da África do Sul, impulsionadas principalmente pela violência armada.

