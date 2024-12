Ataque ucraniano com drones causa incêndio em depósito de petróleo

A- A+

Um ataque ucraniano com drones no Oeste da Rússia provocou um vazamento de combustível seguido de incêndio em um depósito de petróleo, informou nesta terça-feira (31) o governador da região de Smolensk, Vasili Anojin.

A região faz fronteira com a Ucrânia, e Anojin afirmou que o sistema de defesa aérea russo "impediu um ataque (com drones) ucraniano" no distrito de Yartsevo.

"Os destroços de um veículo aéreo não tripulado caíram no território de um depósito de petróleo. Como resultado, houve um vazamento de combustível, e um incêndio começou no depósito de combustíveis e lubrificantes", escreveu Anojin nas redes sociais.

Ele acrescentou que os serviços de resgate continuavam trabalhando e que não havia risco para os edifícios residenciais na área.

O Ministério da Defesa russo informou nesta terça-feira que, durante a noite, foram derrubados 68 drones ucranianos, 10 deles na região de Smolensk.

