Árbitra de futebol fica 'à beira da morte' após ser atingida por uma bola no abdômen

Uma árbitra de futebol de 19 anos teve o seu baço rompido e sofreu uma hemorragia interna por 18 horas após ser atingida por uma bola durante o campeonato Copa da Noruega, realizado na cidade de Oslo.

"Foi a minha primeira participação no maior torneio de futebol juvenil do mundo e uma oportunidade de crescer ainda mais e me tornar um árbitro melhor. Tudo estava indo bem e eu estava tendo uma experiência incrível até um estranho acidente onde tudo se transformou em um completo pesadelo", escreveu Ella Squires, em um pedido de arrecadação de fundos no site GoFundMe.