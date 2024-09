Avalanche em Bariloche: um turista irlandês morto, um ferido e um desaparecido em destino turístico

A- A+

Uma turista irlandesa morreu, um homem ficou ferido e um terceiro está desaparecido após o registro de uma avalanche nesta tarde no cerro López, no oeste de Bariloche, Argentina.



A Defesa Civil confirmou que a operação de busca, que foi suspensa à noite, contou com a participação do Club Andino Bariloche, da Escola Militar de Montanha, da Gendarmaria e dos corpos de bombeiros da cidade. Está previsto que o resgate continue nesta quinta-feira.

Ainda não foi confirmado qual atividade eles estavam realizando no cerro, embora tenha sido divulgado que os três estavam esquiando.

Porta-vozes da Comissão de Resgate do Club Andino Bariloche informaram que, como consequência da avalanche, uma turista irlandesa faleceu. O sobrevivente, que até o fechamento desta nota não havia sido identificado, é oriundo de Bariloche.



O outro homem desaparecido também é argentino, mas não foram divulgados mais detalhes sobre sua identidade.

O sobrevivente, que foi atendido e trazido para baixo da montanha, apresentava um quadro de hipotermia, por isso não conseguiu fornecer informações sobre seus companheiros. Cerca de 20 pessoas trabalharam na busca por sobreviventes na área afetada pela avalanche.

O cerro López está localizado no que é conhecido como Circuito Chico. Em sua base, encontra-se a vila Colonia Suiza ao leste e os lagos Moreno e Nahuel Huapi ao norte e noroeste, respectivamente. A montanha tem uma altura de 2.075 metros acima do nível do mar.

Segundo o site de turismo do município, leva-se apenas três horas para chegar caminhando ao topo do cerro. Entre as atividades recreativas que podem ser realizadas na área estão canopy (tirolesa) e trekking por trilhas com diferentes níveis de dificuldade.

“O caminho para o cume começa na base do cerro, com uma travessia fantástica entre florestas de coihues centenários e lengas altas. Ao longo da caminhada, descobre-se mirantes naturais que oferecem vistas para a imensidão do grande parque nacional Nahuel Huapi, com paisagens dos mais incríveis lagos, ilhas e montanhas, ideais para capturar as melhores fotos da sua vida”, diz o site de Turismo.

O refúgio

Perto do cume, encontra-se o refúgio, localizado a 1.620 metros acima do nível do mar. O local tem capacidade para abrigar 100 pessoas e é o maior e mais confortável dos refúgios de montanha, além de ser o de acesso mais fácil. O caminho começa no Circuito Chico e cruza o arroio López.

O refúgio López foi batizado em memória de Alejandro Vicente López y Planes, escritor, político, presidente da Nação e autor da letra do hino nacional.



“Seguindo o curso do arroio, através da floresta, a trilha torna-se sinuosa até chegar à chamada ‘pedra do descanso’ e, depois, ao refúgio. Do refúgio, é possível fazer excursões de trekking até os picos Principal, Turista e La Hoya, entre outros, assim como conectar com outros refúgios de montanha em travessias de vários dias. Pela sua localização e altura, os arredores do refúgio mantêm neve até o final do verão”, informa o site de Turismo de Bariloche.

Veja também

ESPAÇO Prejuízo de R$ 9 bi: nave Starliner, da Boeing, vai deixar estação espacial sem astronautas