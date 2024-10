A- A+

RIO DE JANEIRO Avenida Brasil, no Rio, tem noite de tiroteios com um morto e três feridos Principal via expressa do Rio teve perseguição a caminhão de carga; motorista foi feito refém

A Avenida Brasil, principal via expressa do Rio, teve uma noite de tiroteios, nesta terça-feira, que deixaram um morto e três feridos — entre eles um motorista que foi mantido refém.



Foram apreendidos um revólver, uma motocicleta com placa clona e uma pistola. Uma carga de laticínios avaliada em R$ 265 mil foi recuperada.

Na altura do bairro do Caju, na Zona Norte, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam policiamento quando, de acordo com a Polícia Militar, entraram em confronto com dois homens em uma motocicleta. A dupla ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Federal de Bonsucesso. Um dos baleados morreu na unidade de saúde.

O outro confronto foi na altura do bairro de Cordovil, também na Zona Norte. Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para impedir um roubo de carga. Ao avistar os policiais, o criminoso, que estava na cabine do caminhão e mantinha o motorista refém, atirou contra PMs. Houve confronto.

O suspeito e o motorista foram atingidos nas pernas. Os dois foram socorridos no Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha. A carga recuperada foi levada para a 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência foi registrada.

