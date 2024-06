Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram um momento desesperador, com a porta de um avião se abrindo, durante um voo que seguia trajeto do Recife em direção a Alagoas. O incidente aconteceu na última terça-feira (11).

A aeronave era um bimotor, modelo Cessna 402B, prefixo PT-JUK. Dentro dela, um homem aparece segurando um cabo que seria de aço, a fim de manter a porta inferior do avião fechada.

O que diz a Aena Brasil?

De acordo com a operadora Aena, que se pronunciou, por meio de nota, o avião pousou em segurança, por volta das 10h54 daquele dia, no Aeroporto de Maceió, e a torre de controle não relatou qualquer condição emergencial.

"A aeronave ficou no hangar da SOTAN, onde permanece", finaliza o comunicado da Aena Brasil, que opera os terminais aéreos do Recife e de Maceió.

Com a palavra, a Vem Aviation

A companhia aérea, responsável pelo avião, Vem Aviation, foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou. Assim que o posicionamento for emitido, este texto será atualizado.