A- A+

MUNDO Balões com lixo enviados por Pyongyang caem no complexo presidencial sul-coreano Em resposta, Seul retomou transmissões de propaganda em alto-falantes na fronteira

A Coreia do Norte enviou ao Sul balões carregados de lixo, que acabaram caindo sobre o complexo presidencial em Seul, divulgaram nesta quarta-feira autoridades de segurança.

É a décima vez, este ano, que Pyongyang lança balões carregados de resíduos em direção à Coreia do Sul, a priori em resposta à propaganda emitida por Seul contra o regime de Kim Jong-un.

Mas pela primeira vez esses carregamentos peculiares chegaram ao gabinete presidencial, geralmente guardado por numerosos soldados e protegido por uma zona de exclusão aérea.





"Equipes de resposta química, biológica e radiológica coletaram com segurança os balões de lixo", informou o serviço de segurança presidencial.

“Após investigação, os resultados confirmaram que não havia perigo ou infecção nos objetos”, acrescentou.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul já havia relatado um novo carregamento de balões do Norte, e as autoridades de Seul emitiram um alerta na manhã de quarta-feira (hora local).

“Se você encontrar um balão caído, não toque nele e avise a unidade militar ou delegacia de polícia mais próxima”, alertou um comunicado público.

Em resposta aos milhares de balões enviados por Pyongyang desde maio, a Coreia do Sul retomou as transmissões de propaganda em “capacidade total” através de alto-falantes colocados na fronteira e direcionados para o Norte.

Essa prática, que remonta décadas à Guerra da Coreia, enfurece Pyongyang, que já tinha ameaçado lançar ataques aéreos contra esses equipamentos.

Veja também

MUNDO Avião de pequeno porte cai no Nepal e deixa 18 mortos; piloto é o único sobrevivente