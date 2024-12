A- A+

Síria Bashar al-Assad deposto: sogros de ex-presidente da Síria fogem da Inglaterra para Rússia Bashar al-Assad foi deposto no domingo após uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes

Os sogros do ex-presidente sírio Bashar al-Assad fugiram da Inglaterra e rumo a Moscou, na Rússia, de acordo com o jornal inglês DayliMail. A informação foi confirmada por vizinhos e amigos ao periódico. O ex-comandante foi deposto no domingo após uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamistas, encerrando mais de meio século de governo da dinastia iniciada por Hafez al-Assad. Após liderar a Síria por 24 anos, Assad renunciou e deixou o país.

Fawaz Akhras, um renomado cardiologista, e Sahar Akhras, uma diplomata aposentada, são pais de Asma Al Assad, casada com o ditador sírio deposto desde 2000, quando ele estudava em Londres. O casal vive em uma casa elegante e modesta em North Acton, oeste de Londres, onde criaram Asma.

Segundo jornal, o dono de um supermercado sírio em Acton, que conhece o Sr. Akhras, mas preferiu não se identificar, contou detalhes do ocorrido.

— Eu o vi há cerca de dez dias, e ele disse que iria para o exterior por um tempo, mencionando que sua esposa já estava fora do país. Ele não disse para onde, mas há uma grande comunidade síria em Acton, e comenta-se que ele e a esposa foram para Moscou para consolar a filha e o genro. Isso não nos surpreende, pois eles são uma família muito unida e sempre apoiaram a filha.

Uma vizinha, que conhece a família há 30 anos, afirmou que a propriedade está vazia há uma semana.

— A casa está vazia e ouvimos dizer que eles estão no exterior. Geralmente estão por aqui, mas mantêm um perfil discreto porque há muitos sírios vivendo nesta área — disse ao DailyMail.

O Kremlin confirmou que Bashar Al Assad, sua esposa Asma e seus três filhos receberam asilo por ordem direta de Vladimir Putin após fugirem da Síria. O subúrbio de Acton, no oeste de Londres, abriga uma das maiores comunidades sírias da capital.

O Sr. e a Sra. Akhras criaram sua filha Asma na casa da família, que hoje vale £1 milhão (cerca de 7.765 milhões).

