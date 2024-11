A- A+

Salvamento Bebê de 20 dias é salvo por bombeira em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco O bebê estava engasgado e a avó da criança chegou no quartel pedindo socorro

Um bebê de apenas 20 dias de vida foi salvo de um engasgo pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) nesta sexta-feira (15).

Na manhã desta sexta, a avó do bebê, Edivânia, chegou ao quartel do CBMPE em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, pedindo socorro.

Prontamente, antes mesmo que a avó do neném chegasse à porta de entrada do quartel, a 3º sargento Juliane realizou a manobra de Heimlich adaptada para lactentes (bebê que ainda está sendo amamentado).

A ação rápida e precisa dos bombeiros foi essencial para salvar a vida do recém-nascido, destacando a importância do preparo e da dedicação dos profissionais que atuam diariamente em prol da segurança e do bem-estar da população.

O bebê foi estabilizado e, em seguida, encaminhado com a guarnição composta pelo 2º sargento Joabson, cabo Williamis e cabo Laerthe para o Hospital João Murilo de Oliveira.

