ESTADOS UNIDOS Bebê de 6 meses morre dentro de carro após ser esquecido pelo pai nos EUA Segundo autoridades da Louisiana, homem foi trabalhar e não percebeu que havia deixado filho no banco de trás do veículo

Um bebê de 6 meses morreu, na tarde desta terça-feira, dentro do carro após ser esquecido pelo pai durante horas, em Baton Rouge, no estado americano de Louisiana, onde a sensação térmica chegou a 44°C. Segundo autoridades locais, o homem foi trabalhar e não percebeu que havia deixado o filho no banco de trás do veículo.

De acordo com a polícia de Baton Rouge, o pai encontrou a criança morta quando foi buscá-la na creche. No entanto, após entrar no carro, o homem percebeu que não tinha deixado seu filho na instituição na mesma manhã e o tinha esquecido dentro do veículo.





Após a fatalidade, a polícia local vai realizar uma autópsia no corpo da criança para determinar por quanto tempo ela ficou dentro do carro. Por ora, ninguém foi preso.

Em Baton Rouge, além da sensação térmica de 44°C, os termômetros bateram 36°C, causando danos à população local.

