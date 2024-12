A- A+

ESTADOS UNIDOS Biden comuta sentenças de 1.500 condenados e indulta outros 39 A Casa Branca informou que as quase 1.500 pessoas cujas sentenças foram comutadas estavam em prisão domiciliar há pelo menos um ano

O presidente dos Estados Unidos em fim de mandato, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (12) que comutou as condenações de quase 1.500 detentos e indultou outros 39 sentenciados por crimes não violentos, no que a Casa Branca classificou como o maior ato de clemência em um único dia na história do país.

"Estou indultando 39 pessoas que demonstraram uma reabilitação bem-sucedida. Comutou as sentenças de quase 1.500 pessoas que estão cumprindo longas penas de prisão", afirmou Biden em um comunicado.

“Os Estados Unidos foram construídos com base na promessa de possibilidades e segundas chances. Como presidente, tenho o grande privilégio de estender a misericórdia a pessoas que demonstraram remorso e reabilitação”, disse Biden.

Este mês, o democrata enfrentou críticas por perdoar seu filho, Hunter, que foi condenado em dois casos criminais, apesar de ter afirmado anteriormente de que não faria isso.

Veja também

MUNDO Governo britânico busca equipe para projeto de 'excepcional' memorial de Elizabeth II