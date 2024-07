A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Brasil condena bombardeio de Israel à escola em Gaza Itamaraty manifesta absoluto repúdio ao emprego de força militar contra a população civil e pede pleno respeito aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário

O governo brasileiro condenou o ataque israelense contra uma escola, que abrigava deslocados internos do conflito em Gaza, no centro do território palestino, e deixou 30 mortos e mais de 100 feridos, neste sábado.

"Governo brasileiro condena o bombardeio, realizado hoje, dia 27, pelo exército israelense, de escola que abrigava deslocados internos do conflito em Gaza — localizada em Deir Al-Balah, no centro da Faixa —, o qual resultou em cerca de 30 mortes e dezenas de feridos entre os quais mulheres e crianças.", diz comunicado do Itamaraty.

A nota diz ainda que o Brasil manifesta "absoluto repúdio ao emprego de força militar contra a população civil e pede pleno respeito aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário".

O comunicado acrescenta que o país brasileiro "reitera a urgência da implementação da Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e conclama todas as partes envolvidas no conflito a exercerem a máxima contenção e se engajarem em conversações que permitam cessar-fogo imediato e duradouro."

Desde 6 de julho, ao menos oito escolas foram atacadas, em ações que deixaram mais de 100 mortos, segundo um balanço do Ministério da Saúde e uma fonte médica. O exército israelense disse que realizou um ataque à escola visando "terroristas" do Hamas que atuavam no local.

A agência de defesa civil de Gaza disse que a escola abrigava cerca de 4 mil pessoas deslocadas que se refugiaram no local. O exército israelense disse ainda em um comunicado que o ataque foi realizado após "informações precisas de terroristas operando em um complexo do Hamas e no centro de controle dentro da escola Khadija".

Veja também

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Europeu é preso no Aeroporto do Recife com dois quilos de cocaína escondida em peças de corda