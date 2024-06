A- A+

RIO DE JANEIRO Caso Marielle: delegado preso escreve novo bilhete a Moraes e diz que Lessa mentiu Rivaldo Barbosa novamente aproveitou o recebimento de uma citação para se comunicar com o ministro do STF

O ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa aproveitou novamente o recebimento de um mandado de citação na Penitenciária Federal de Brasília para se comunicar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



Ele está preso por suspeita de ter atuado para proteger os mandantes dos homicídios da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Dessa vez, o delegado escreveu no documento um bilhete em que afirma que o ex-policial militar Ronnie Lessa mentiu em sua delação premiada e nega conhecer o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão e seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

“Aos exmos ministros, eu nunca falei com esses outros denunciados. O inquérito 901/00266/19 possui provas técnicas da mentira do assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson. No STJ, há uma decisão de que eu não participe das investigações”, escreve Barbosa, se referindo a um incidente de deslocamento de competência.

Como O Globo mostrou, em maio, o delegado pediu em um bilhete também dirigido a Moraes para prestar depoimento à Polícia Federal. “Ao Exmo. Ministro, por misericórdia, solicito que V.Exa. faça os investigadores me ouvirem, pelo amor de Deus”, escreveu, na ocasião.

Na semana seguinte, o ministro determinou a oitiva. Aos investigadores, o delegado afirmou sofrer uma “perseguição” e apontou supostas fragilidades no inquérito.

Barbosa, assim como os Brazão, está preso preventivamente desde 24 de março. Os três agora são réus no STF por homicídio consumado, homicídio tentado e organização criminosa. Todos foram delatados por Lessa, executor confesso de Marielle e Anderson, mas negam participação nos crimes.

Disputa imobiliária

Em um acordo de delação premiada firmado com a PF e a Procuradoria-Geral da República, Lessa relatou que, no segundo trimestre de 2017, Chiquinho, então vereador do Rio, demonstrou "descontrolada reação" à atuação de Marielle para "apertada votação do projeto de Lei à Câmara número 174/2016".

Com o projeto, ele e Domingos buscariam a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade, sem respeitar o critério de área de interesse social, visando obter o título de propriedade para especulação imobiliária.

Nos depoimentos, Lessa ainda relatou que Barbosa foi uma peça-chave para que os homicídios fossem consumados a mando dos Brazão. Ao delegado, caberia garantir uma espécie de imunidade aos envolvidos, ou seja, de alguma forma o inquérito que se sucederia não poderia chegar nos responsáveis pela empreitada criminosa.

Na denúncia apresentada, a PGR afirma que “a ordem para executar os homicídios foi dada por Domingos e Chiquinho” e que os dois defendiam os interesses de milícias “junto às instituições de Estado”.

O documento aponta que os Brazão informaram sobre o plano de matar a parlamentar a Barbosa, que teria usado sua autoridade como chefe de Polícia Civil “para oferecer a garantia necessária aos autores intelectuais do crime de que todos permaneceriam impunes”.

“Acrescente-se que Rivaldo ocupava, ao tempo do planejamento do crime, a função de diretor da Divisão de Homicídios, tendo sido empossado, no dia imediatamente anterior às execuções, como chefe de Polícia Civil. Por isso, o seu aval era parte indispensável do plano elaborado pelos irmãos Brazão. Ele detinha o controle dos meios necessários para garantir a impunidade do crime”, escreve o vice-procurador-geral da República Hindenburgo Chateubriand Filho, que assina a denúncia.

Veja também

queimadas Pantanal: 85% dos incêndios ocorrem em terras privadas, diz Marina