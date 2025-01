Cejusc Recife abre inscrições para Mutirão de Divórcios e de Reconhecimento de União Estável

A- A+

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife abriu as inscrições, nesta segunda-feira (27), para o Mutirão de Divórcios e Reconhecimento de União Estável.

Os cadastros podem ser feitos até a próxima sexta (31).

Para participar, é preciso enviar uma solicitação formal para o e-mail do Cejusc ([email protected]) ou comparecer presencialmente na unidade.

Os casais inscritos podem comparecer ao 5° andar da Ala Norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, localizado na Av. Des. Guerra Barreto, Ilha de Joana Bezerra.

A recomendação também se aplica para quem quiser participar das cerimônias mensais de reconhecimento de união estável. O casal deve se apresentar no Cejusc Recife, acompanhado de 2 testemunhas que atestem a sua convivência.

Serão oferecidas vagas para 60 sessões de conciliação de divórcios, sendo 50 delas para demandas pré-processuais, programadas para ocorrer entre 3 e 7 de fevereiro.

Também serão promovidos eventos de Reconhecimento de União Estável, com a participação de até 50 casais por edição.

De acordo com o Cejusc, aqueles que solicitarem o reconhecimento da união estável ao longo do mês serão automaticamente incluídos na cerimônia, que ocorrerá na última semana de cada mês.

Confira os documentos necessários para realizar a inscrição:

- Para o Mutirão de Divórcios:



•RG e CPF;



•Comprovante de residência;



•Certidão de casamento



- Para o Reconhecimento de União Estável:

•RG e CPF de ambos;



•Comprovante de residência do casal;



•Certidões de nascimento ou casamento atualizadas;



•Documentos dos filhos (se houver);



•Documentos comprobatórios dos bens (se houver);



•Telefone com WhatsApp dos interessados;



•Duas testemunhas que atestem a convivência do casal.



•Certidões de nascimento dos filhos (se houver);



•Documentos comprobatórios dos bens (se houver);



•Telefone com WhatsApp.

